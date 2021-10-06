23~46歲上班族第一劑BNT有望了！莊人祥：預估10／22起開放接種

▲第10輪疫苗開打，18至22歲、18至63歲第9類對象、64歲以上民眾今起接種BNT第一劑。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱、嚴云岑／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘於今（6日）表示，明後天各有一批BNT疫苗到貨，合計數量可預期在160萬至180萬間，加上9月30日、10月1日到貨完成140萬，近期最多到貨逾300萬劑。指揮中心發言人表示，在意願登記平台勾選BNT，但尚未接種過任何一劑疫苗的23至46歲民眾約有180萬人，預計10月22日以後開放接種，「就是全部啦！」

第十一輪BNT開放到47歲以上的一般民眾，預計10/15~10/21開放接種。針對明後天各有一批BNT疫苗到貨，莊人祥表示，如果BNT持續到貨，對象會繼續往下開，第11輪開到47歲以上，之後很可能包含整個年齡層。他也公布開打時間點，「應該是從10/22後加上去」，時間預估在第十一輪以後。

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▲郭台銘臉書發文指出，明後天到貨160萬至180萬劑BNT疫苗。（圖／記者楊詩益攝）

指揮中心今日公布第十一輪BNT第一劑、AZ第二劑預約分流，第十一輪BNT包含47歲以上的一班民眾、12至22歲與18歲以上的第九類對象，預約時間在10/11上午10時至10/13中午12時，與AZ第二劑同樣在10/15至10/21開打。

BNT疫苗累積到貨305萬劑，指揮中心日前臨時宣布第十輪疫苗加開BNT，第九類族群全納入，而第十一輪預計提供的54萬劑，已先撥了38萬劑到第十輪，加上校園接種缺口也從原本的30萬人縮減為17萬人，的確有多一些疫苗可做分配。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

莊人祥另提到，第十一輪BNT與AZ都各分配90多萬劑，須在7天內打完，「時程上已相當緊湊」，未來如果要加開對象，應該會從10月22以後再加進去，但無論是列在第十一輪或第十二輪都沒差，總之就是從22日以後才會再往下開。

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