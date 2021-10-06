女友揪2閨蜜到家中吃飯　渣男竟伸狼爪性侵身障女

▲基隆30歲男子2019年6月趁女友與2閨蜜吃飯，竟對身障女帶到房間內伸出狼爪性侵得逞。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名30多歲吳姓男子，趁陳姓女友及其兩名閨密在家中吃飯後，對中度身心障礙的閨密小美（化名）伸出狼爪、性侵對方。隔日小敏搭車時遇見吳男，新仇舊恨湧起，直接跑到派出所提告性侵。基隆地院近日審結，認定吳男觸犯乘機性交罪，判處有期徒刑4年。

吳姓男子有妨害性自主前科，平日無業與陳姓女友同居。2019年6月，吳男與陳女約另2名閨蜜到家中吃飯，飯後吳男竟獸性大發，將有身心障礙的小美帶到房間內，小美懵懂未知，遭吳男性侵得逞。

事後小美身心受傷，隔天搭車時又在街上看到吳男，一時新仇舊恨湧心頭，當下跑到警局怒告吳男性侵。檢警偵訊時，吳男否認犯行，但在場的陳女及另1名女性友人證稱，案發當天確實有聽到吳男與小敏在屋內發生性關係。

案經檢察官起訴，法官在審理時，採信被害者說法外，也認定「確實看到吳男將被害人帶至房內性侵」之陳姓女友與另1名閨蜜說法屬實，法官認小敏為中度身心障礙者，對於性方面懵懂無知，吳男觸犯乘機性交罪，判他有期徒刑4年，全案可上訴。

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