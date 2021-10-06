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肯德基推「振興雞省套餐」下殺62折！五倍券省錢優惠一次看

▲▼微解封首日,未開放內用,肯德基,新冠肺炎,三級警戒管制,微解封,降二級,解封,Covid19。（圖／記者姜國輝攝）

▲肯德基將推出「振興雞省套餐」。（圖／記者姜國輝攝）

記者林育綾／綜合報導

再等2天，10月8日起振興五倍券終於可以使用了！肯德基隨雙十連假到來，10/8至10/28於全台推出讓荷包省錢有感的「振興雞省套餐」，三種咔啦脆雞套餐組合最低折扣享62折起，最高優惠價現省182元，只要一張200元的五倍券，就能買到多樣超人氣餐點。

▲▼肯德基自10/8至10/28推出「振興雞省套餐」。（圖／肯德基提供）

▲肯德基自10/8至10/28推出「振興雞省套餐」。（圖／肯德基提供）

全台肯德基推出三種「振興雞省套餐」，第一種「振興澎湃個人餐」能吃到1個咔啦雞腿堡加上1塊咔啦脆雞，再搭配4個上校雞塊、1包香酥脆薯(小)、1份雙色轉轉QQ球，還有一杯百事可樂(小)，原價315元的組合，只要200元，等於一口氣下殺64折！

第二種「振興超值雙人餐」同樣只要200元，即可享有4塊咔啦脆雞、一包香酥脆薯(中)、搭配2杯百事可樂(小)，原價325元的組合，等於一口氣下殺62折！

▲▼肯德基自10/8至10/28推出「振興雞省套餐」。（圖／肯德基提供）

▲「振興超值雙人餐」同樣只要200元。（圖／肯德基提供）

除了一人吃、兩人吃，肯德基也同步推出第三種「振興多人樂享餐」，500元即可一次帶走8塊咔啦脆雞、1份勁爆雞米花分享盒、1份雙色轉轉QQ球、一瓶1.25L瓶裝百事可樂。原價682元，等於一口氣省下足足182元，吃得越多，省得越多。

▲▼肯德基自10/8至10/28推出「振興雞省套餐」。（圖／肯德基提供）

▲「振興多人樂享餐」一口氣省下182元。。（圖／肯德基提供）

● 麥當勞振興專案

▲麥當勞推出「早安優惠券」搶先振興專案，多項商品買一送一。（圖／台灣麥當勞）

另外速食業者麥當勞也搶先推出雙重振興專案，即日起至10/19推出「早安優惠券」、「振興超值餐」，其中早安優惠券有超人氣「豬肉滿福堡」與「香鷄蛋堡」、「McCafé 特選那堤」等天天買1送1；另有單點指定主餐加1元享飲料，與飲料免費升級等8種優惠。

▲首度推出的「振興超值餐」則免券直接享優惠，四喜餐只要百元。（圖／台灣麥當勞提供）

而「振興超值餐」同樣在9月22日至10月19日推出，主餐任選吉事漢堡、麥香鷄或麥香魚，搭配4塊麥克鷄塊、小薯、飲料，超優惠「四喜餐」只要100元，最高現省53元；另有顧客喜愛的大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡，搭配四塊麥克鷄塊、小薯、飲料及勁辣香鷄翅，組成「五福餐」只要150元，等於最高現省76元！

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