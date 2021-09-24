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四級警戒外送停擺！2黑道狂飆121公里「走私肯德基」遭逮

紐西蘭最大城奧克蘭近日進入四級警戒封城，由於餐廳皆停止營業，竟有幫派份子穿越120公里「走私」肯德基。（示意圖，Pixbay提供）

▲紐西蘭最大城奧克蘭近日進入四級警戒封城，餐廳皆停止營業。（示意圖，Pixbay提供）

圖文／鏡週刊

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，紐西蘭的最大城奧克蘭（Auckland）近日進入四級警戒狀態，當地不僅實施嚴格的封城，城內餐廳也關閉，並禁止外送服務，民眾還需要待在家裡。而近日紐西蘭警方逮捕了2名幫派份子，不過罪名竟是因為「走私肯德基」。

根據《CNN》報導，奧克蘭近日進入四級警戒，不過紐西蘭的其他地區仍維持二級狀態，餐廳、咖啡店、酒吧和夜總會等場所仍可以正常營業，民眾也可以離開家裡。而最近紐西蘭警方在奧克蘭郊區發現一輛可疑轎車，該車看到巡邏警車便掉頭加速駛離，後經搜查後發現，轎車內載有大量的肯德基，包括至少3桶炸雞、10杯生菜沙拉、1包薯條和4個裝有其他肯德基食品的大袋子。

另外，警方也在該車輛上找到超過100,000紐幣（約新台幣195萬元），還有許多空的盎司袋（Ounce Bags）。據警方描述，這輛可疑轎車上有2名23歲與30歲的幫派男子，從距離奧克蘭大約75英里（約121公里）的漢密頓（Hamilton）遠道而來，由於2人涉嫌違反防疫禁令，因此將可能被判處6個月的監禁，或最高4,000紐幣（約新台幣78,000元）的罰款，且不排除「還有進一步的指控」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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