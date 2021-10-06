快訊／丁允恭酒駕撞傷女騎士　「3個動作」都過關獲不起訴

▲丁允恭今年7月份跟一名劉姓女子騎乘機車發生擦撞 。（資料圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今年7月前總統府發言人丁允恭開車在高雄前鎮與另一部機車發生擦撞，經過酒測發現有酒精濃度為每公升0.23毫克，被警方依照公共危險罪來移送，現在檢察官做出「不起訴處分」，認為他通過「被告為直線測試及平衡動作、同心圓環 狀帶內畫圓等測試，亦均合格」，很難認定他不是安全駕駛。

這起車禍發生在今年7月14日上午8點多，丁允恭開車行經成功路與復興路交叉口時，跟一名女騎士都在同一個車道，女騎士疑似為了閃避右邊機車，稍微偏左結果遭丁撞上倒地，目擊民眾幫忙報警，女騎士也被送往醫院。丁允恭進行酒測，酒測值每公升超過0.15毫克，被帶回派出所。

然而，丁允恭在上午10點多就離開派出所，不同過往酒駕案件「隨案立即移送」地檢署，僅用函送，被人質疑是否是特權？前鎮分局副分局長黃元民解釋：因為他的酒測值未超過每公升0.25毫克，未達法定「移送」標準值，員警依照規定對他進行「刑法185-3第2項案件測試觀察紀錄表」，如不合格則隨案移送，合格則予函送，而他有通過案件測試觀察紀錄表相關要件，警方遂於製作完相關文書資料後，函送高雄地檢署。

如今案經調查，檢方認為，丁允恭直線測試及平衡動作、同心圓環狀帶內畫圓等測試均合格，未達不能安全駕駛程度，故予以不起訴處分。