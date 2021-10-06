《戲說台灣》徵臨演！10小時500「自備道具曝光」　網看傻：誰會有

▲《戲說台灣》長壽播出19年。（圖／翻攝陳建隆臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

超長壽古裝單元劇《戲說台灣》日前急徵臨演，上工10小時通告費500元，不過男生要自備功夫鞋，女生則要帶繡花鞋到現場。對此，不少網友笑噴吐槽，有夠可憐，「領500沒意見啦，但東西都要自備就誇張了！」

網友在「爆廢公社」貼出公告截圖，只見《戲說台灣》劇組急徵臨演，共4男2女，地點在台南舊岸內糖廠，薪水500元，一個班10小時，超過會補超班費；同時上面也強調，不一定會拍到10小時，但未收工就自行離開者，便不得領取通告費。

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令人傻眼的是，公告中要求臨演，除了自備膝下全白襪子外，男生還要帶35汗衫、黑功夫鞋，女生則要準備繡花鞋。對此，原po忍不住笑虧，「這種薪水有人會想下去演嗎？還是去找立委比較快！」

▲劇組急徵臨演。（圖／翻攝自爆廢公社）

大票網友看傻直呼，「我要去現場抗議」、「500？買檳榔都不夠」、「先花500買繡花鞋」、「這樣我以後看戲說台灣就知道，走來走去那個人500，那個人也500」、「500買得到35汗衫嗎」、「難怪以前演員沒紅前窮到每天吃泡麵」、「台灣的慣老闆和其手下可是世界有名的」、「錢少還要自備道具」、「我比較不能接受要自備服裝，誰平常會有這些衣服，又不是整天在家裡扮金童玉女」。

當然，也有不少人見怪不怪，表示「臨時演員都是這個價錢，不只戲說台灣，其他的戲都這樣，圖一個曝光率，能紅就賺很多錢，不紅只能熬著」、「臨演一直都差不多這個價」、「我有去過，真的是價格很低，純粹為了好玩，大部分的時間都是在等待，要在鏡頭前閃過、路過的還會幫你簡單梳妝，有台詞的會加錢，現場領現金，不扣稅，逾時供餐或補貼餐費，逾時有的會加錢」。