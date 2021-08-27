7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她　網卻吵翻

▲她表示，男友很安於現狀，存款也不多。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名29歲女網友自行創業，月收平均7萬以上，而男友薪水僅35K，且沒房沒車、存款不超過40萬；不過，最讓她擔心的是，對方安於現狀及窮養的觀念，很怕婚後會過得很辛苦，甚至為此天天吵架。

女網友在「靠北男友2.0」提到，男友現年34歲，外貌不是很出色，但人品善良，對她也十分呵護，「交往兩年的時間裡，他在工作上也幫助我不少。我是自行創業做餐飲的，男友下班後會到店裡幫忙整理，這點我很感謝他。」

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她透露，自己白手起家，辛苦打拚到現在，月收入平均7萬元以上，但也受到疫情影響，減少了很多，目前已存兩桶金，打算當作未來的結婚基金；而男友畢業後就在一間小公司擔任職員，月領35K，工作內容單純，不太有升遷機會，就算做到退休，很可能也是差不多的薪水。

目前兩人各自在新北租屋，不過原po希望婚後在台北買房，除了離工作地點近，也能給孩子設籍在好的學區，「昨晚跟男友提出結婚的事情，也直接攤牌雙方的經濟狀況。但當他說出存款不到40萬時，我哭了。」

▲男生的窮養觀讓她有些退卻。（圖／取自免費圖庫Pexels）

女網友解釋，自己無法接受的點，並非男友沒車沒房沒存款，而是安於現狀的心態，「他的想法是婚後繼續在新北市租屋，以機車代步，小倆口單單純純地過日子就好，即便日後有了小孩，也可以用窮養的方式照顧。」

對方舉例提到，「現在網路一堆恩典牌的衣服，孩子抽不到公幼就自己帶，上小學後按學區上公立，學區好壞沒差，全家出遊就頂多台灣幾個景點走走就好。」

對此，原po坦言，男友的想法並沒有錯，因為對方本身就是在這樣的家庭環境下成長；而她家裡是開服飾公司，父母在台北也有置產，她和妹妹從小都是被捧在掌心上，「我好怕婚後因為各種觀念不同而天天吵架，更不想因為金錢而鬧得不愉快。婚後一切都很現實，雖然我會繼續打拚，但很害怕不可抗拒的因素，導致收入降低，然後只能過得很辛苦。」

最後，她也吐露真實想法，「我父母雖然有些錢財，但婚後總不能一直靠娘家吧？我也不希望嫁給一個沒肩膀的丈夫！」

▲她也很怕步入婚姻後，爭吵會變成常態。（示意圖／123RF）

PO文引起熱烈討論，網友們紛紛回應，「妳們價值觀不同，小孩出來之後吵不完，沒有誰對誰錯，結案」、「開頭說他不出色，文中間說他沒錢，所以到底是在一起幹嘛的」、「如果夠愛他，就得多少捨棄掉自己所嚮往的理想生活品質，如果理想比較重要，建議換下一個吧，可能他也不是那麼適合妳」、「真心建議分開吧！找個富二代，但很難保證，會找到這種無私心幫忙妳的人」、「時間寶貴早點分手吧，妳很明確地知道自己要什麼，沒有對錯，只有選擇」。

其中也有不少人反過來指責原po，「不知好歹的媽寶女！自己開店我還真的心存疑慮，先問問妳自己的創業是怎麼來的，再來檢討對方，該被放生的人是妳」、「如果妳付他薪水，說不定他也是存到一桶金了」、「請放生好男友，去嫁個門當戶對的金龜婿吧，這樣妳擔心的問題就不存在了，只需要擔心人家會不會嫌棄妳的家境」。