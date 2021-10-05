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台東環保局海洋油污實兵演練　提升聯合作戰應變力

▲台東縣環保局在海濱公園，進行海洋油污應變聯合實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環保局在海濱公園，進行海洋油污應變聯合實兵演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局日前偕同海巡署東部分署及台東地區海洋污染應變相關單位，在台東市海濱公園進行海洋油污應變聯合實兵演練，透過假想客船海難事故引發船體油品外洩污染岸際等項目，提升台東縣海洋油污染應變能量，藉由迅速清除海洋油污染，使海洋生態少一點威脅。

台東縣長饒慶鈴表示，海洋油污應變演練主要在預防發生油污事件時，可以透過各單位連繫，啟動油污應變機制，藉由迅速通報有效掌握污染地區情況，防止污染事件擴大，避免造成海洋生態衝擊。而此次的實兵演練除了加強各單位緊急應變能力，並做出最正確判斷外，對於污染事件中所需要之設備能更加熟悉，對於爾後發生油污事件，更可以增加相關人員處理油污染的熟練度。

環保局長郭建成指出，台東地區海岸狹長，海岸含有豐富天然資源與景觀，如果發生嚴重油污事件，除了對人體造成危害外，對於海洋生態環境勢必會造成傷害。而當海洋污染事件發生初期，往往處於較為緊急與慌亂的狀況，如何快速有效處理污染事件，則有賴於各應變單位對應變處理流程熟悉度，污染緊急應變處理主要是與時間競賽及各應變單位通力合作達成降低污染嚴重性為目標，在黃金應變時機上，暢通的應變通報流程及各單位相互合作將使污染事件所造成的損害降至最低程度，也希望藉由演練，讓民眾能更瞭解並珍惜我們的海洋資源。

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