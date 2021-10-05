賓士吊嘎阿北暴走！攔公車6字經狂飆女司機　網怒轟：有夠沒品

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區康寧街5日上午發生一起行車糾紛；一輛中興巴士203公車，上午行經汐止區康寧街141巷口時，與前方一輛黑色賓士廂型車駕駛疑似發生行車糾紛，該輛賓士廂型車駕駛下車狂爆粗口「X你娘！X你娘老雞X」，中興巴士公車女駕駛嚇得不知所措，只能拍下衝突過程。

▲該輛賓士車駕駛攔下公車飆髒話並龜速檔道、過程全被女公車司機拍下。（圖／翻攝記者爆料網）

根據網友PO上網路的影片顯示，該名開著市價250萬賓士商務旅行車V250D、穿著吊嘎的駕駛，行經上址時疑似與公車發生爭道糾紛，該駕駛攔公車下車怒飆髒話挑釁，公車女駕駛只能暗中以手機錄影蒐證。

畫面顯示：賓士駕駛先是下車怒飆髒話，後來上車還把頭肩伸出窗外回頭飆罵，並刻意慢速駕駛擋住車道、驚險逼車行為。如此又飆髒話又龜速擋路的行為，網友紛紛痛批「真的很沒品」。

轄區汐止警分局社后所警方表示，經查證所內報案紀錄，未接獲該名公車女駕駛報案求助；但警方指出，這名魯莽駕駛逼車、辱罵行為，已有觸犯刑法公然侮辱、妨害自由罪嫌移，若女駕駛願意舉證提告，定會依法辦理。

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