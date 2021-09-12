處理車禍被開槍！中和警回敬4槍反擊　2嫌腳部中彈送醫

▲中和警方獲報連城路有車禍，派員到場處理期間，卻被2輛轎車當場對空鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區12日凌晨4時許，一輛機車倒在連城路428巷內，警方獲報派員前往，孰料處理到一半時，突然殺來2輛轎車，其中一輛搖下車窗對空開槍示威，警方見狀也開4槍回擊，機車騎士趁亂逃逸，2輛轎車則趁隙開走，車上有2人腳被子彈擊中，就醫治療無生命危險。警方在現場查獲數枚彈殼，正調閱監視器全力追緝涉案轎車及其餘犯嫌下落。

▲騎士撞到路旁白車後倒地，而地面遺留彈殼及車殼碎片，警方用粉筆劃圈採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，中和分局於凌晨4時13分，在連城路一帶發現2輛轎車行蹤可疑，於是沿路尾隨在後，2輛轎車發現警方在後跟隨，立即轉彎駛入小巷，企圖甩開警員，不料在428巷附近，巧遇正在處理車禍的交通警察，其中1輛銀色轎車的副駕駛竟搖下車窗對空開1槍，現場2名警員趕緊拔槍還擊，回擊4槍後，2輛轎車逃離，騎士也徒步離開現場。

▲銀色轎車遭警方開槍擊中。（圖／記者游宗樺翻攝）

附近民眾表示，機車騎士疑似酒駕，自己撞到路邊的白色轎車後跌倒，把人家車燈撞破，不久看到警察到場處理車禍，沒多久就衝來2輛轎車，當著警員面前開槍示威，隨後警察就開槍反擊，現場槍聲大作，以為是發生行車糾紛才會這樣。這一帶緊鄰工地，有時有小偷出沒，因此常看到警方派員巡邏。

▲涉案機車留在現場，車牌被撞歪，警方懷疑為行車糾紛導致。（圖／記者游宗樺攝）

由於開槍的銀色轎車遭警方開槍擊中，子彈貫穿鈑金後，擊傷車內2人，林男（21歲）、陳男（20歲）分別為右腳掌、左小腿受傷，自行前往土城醫院就醫後無生命危險。警方已派員到醫院戒護，並在現場採證，找到5枚擊發過的彈殼，同時調閱監視器追查涉案騎士及另一輛藍色轎車的下落，經過比對車牌後，將通知蔡姓、顏姓車主到案說明，以釐清案情。