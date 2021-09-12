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社會 社會焦點 保障人權

反擊畫面曝！「豬隊友鳴槍」害同車2人中彈　中和警連開4槍逮3嫌

▲▼處理車禍被開槍！中和警回敬4槍反擊　2嫌腳部中彈送醫。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲「豬對友」鳴槍示威後才發現現場群眾竟是警方，當即遭警連開4槍回擊。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市中和區今(12日)凌晨4時許傳出槍響，警方調查，兩派人馬因金錢糾紛相約談判，雙方見面後一言不和當即爆發衝突，期間車內的張姓嫌犯對空開了一槍威嚇，趕抵現場的警方見狀後，立即回擊4槍，導致車上另外2嫌腳部中彈，事後就醫雙雙遭逮，目前包含開槍的張嫌，已有3人落網，警方現正擴大追緝其他共犯中。

警方初步調查，22歲的顏男、20歲的洪男兩人因與鄭姓男子有金錢糾紛，雙方多次在臉書爆發言語衝突，遂相約於今凌晨1時許在中和區民安街談判，顏、洪2人深夜騎機車到場赴約，孰料鄭男卻開車找來張(20歲)、陳(21歲)、林(22歲)等3人助陣，4人分駕2車到場。

▲▼中和警方獲報連城路有車禍，派員到場處理期間，卻被2輛轎車當場對空鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼中和警方獲報連城路有車禍，派員到場處理期間，卻被2輛轎車當場對空鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

▲顏、洪2人騎車逃離時撞上路旁白色車輛。（圖／記者游宗樺攝）

雙方人馬一見面後隨即爆發口角衝突，顏、洪見苗頭不對，立刻騎上機車逃離現場，不料過程中卻擦撞路旁白色車輛，當場將車燈撞爆，2人隨即棄車徒步逃離，警方也因此獲報到場處理車禍。孰料事後鄭男等人不罷休，開著車持續在附近巷弄間搜尋2人身影，當車又繞回事故現場時，鄭男等人見到警方到場，誤以為是對方撂人助陣，張嫌立刻搖下車窗，囂張對空鳴槍示威，等開完槍後才發現現場竟是警察，嚇得急忙開車逃離；而警方聽聞槍響後也立刻反應過來，朝著轎車連開4槍反擊，導致同車的陳、林2人腳部中彈。

負傷的2人事後前往土城醫院治療，但警方專案小組早已鎖定涉案轎車車牌，清晨6時許即在醫院急診室內尋獲中槍的陳、林2人，當場將2人逮捕，隨後又循線找到開槍的張嫌，目前已有3人落網，警方也進一步擴大偵辦，追查其他在逃共犯。

▼警方在現場拉起封鎖線採證。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼中和警方獲報連城路有車禍，派員到場處理期間，卻被2輛轎車當場對空鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼中和警方獲報連城路有車禍，派員到場處理期間，卻被2輛轎車當場對空鳴槍示威。（圖／記者游宗樺攝）

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