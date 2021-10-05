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KTV正妹遭連摸屁股怒吼「不要再碰我」　好色客竟重拳擊臉

▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲KTV女服務生遭客人摸臀還被打。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

一名倪姓男子到KTV慶生時，看到一名年輕女服務生竟伸手偷摸她的臀部，已經遭對方警告拒絕，沒想到他又伸手摸了第二次，這次女子大吼「你碰到我了，不要再碰我！」沒想到他惱羞成怒竟然出手打人，雙方對簿公堂後，男子否認犯行，稱對方不想被投訴才反控，高雄地院依性騷擾、傷害罪判倪男有期徒刑10月。

判決書指出，40歲的倪男與員工、親友去年8月20日23時許，到高雄一間KTV慶生，他看到一名19歲女服務生進到包廂內找人結帳，就隨女子至包廂外，趁她沒注意時，故意伸手觸摸女服務生的臀部，女子便轉身跟他說：「先生你碰到我了，請不要這樣」。

不料倪男食髓知味，又再次趁機故意摸她臀部，這次女服務生忍無可忍轉身大罵：「你碰到我了，不要再碰我！」沒想到倪男竟情緒失控，大吼「我摸你怎麼了嗎」，接著一拳往女服務生右臉頰揮打，導致她右耳廓挫傷、顏面部鈍傷。

法院審理時，阿義矢口否認有性騷擾和傷害的犯意及犯行，辯稱「我沒有摸她的臀部，更沒有打她，她只是不想被我投訴她服務態度很差，才故意說我碰她。」

法院傳喚相關證人、檢視監視器畫面後，認定倪男毫無悔意，依意圖性騷擾判處有期徒刑5月，傷害罪處有期徒刑6月，合併應執行有期徒刑10月，如易科罰金，以1千元折算1日。可上訴。

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