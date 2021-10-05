恐怖封喉影片曝！天降電纜線擊落外送員　要害無聲中招

記者張君豪／台北報導

4日下午14時26分許，台北市文山區仙岩路，一輛熊貓外送餐員騎機車跟隨在大貨車後方，大貨車疑勾到有線電視電纜線，機車騎士隨後來不及遭到電纜線「擊落」當街摔車、經路過民眾報案打119求助，救護車趕赴現場將機車騎士送往萬芳醫院治療。

▲北市文山區發生一起送餐員遭電纜線纏頸摔車意外、警方正調查肇事責任。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市文山區發生一起送餐員遭電纜線纏頸摔車意外、警方正調查肇事責任。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警分局交通分隊調查：事發當時這位熊貓外送餐員林男（30歲）騎乘普重機、沿仙岩路西往東直行，在其前方大貨車因車高過高，疑似勾扯到有線電視電纜線掉落，騎士來不及反應，導致頸部突遭從天掉落的電纜線拉扯行駛不穩而自摔。

▲北市文山區發生一起送餐員遭電纜線纏頸摔車意外、警方正調查肇事責任。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：經派員到場調查確認，肇事現場遺落之電纜線是某家有線電視公司所有，已聯繫該公司派員前來維修清除。後續電纜線為何突然垂落於道路中，該起車禍肇事責任尚待釐清、所幸林姓騎士送醫後傷勢並無大礙。

警方表示：為避免交通事故的發生，騎士行駛道路中應注意各種突發狀況，並謹記「注意車前狀況，減速慢行」，注意到路上可能發生的潛在危險。

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