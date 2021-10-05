公園一張照「傳來啪啪的聲音」　千人驚：激戰到噴裝！

▲遊樂器材上被丟滿18禁的垃圾。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著本土疫情有所控制，許多場所陸續開放，包括小朋友最愛的公園，而且遊樂器材也能玩了，沒想到卻有人「先行開戰」？一位男網友日前經過一處公園，看到遊樂設施上竟然被丟了一堆保險套，還有一條粉色內褲，傻眼直呼「這裡到底發生了什麼事？」也引來其他人調侃「戰況激烈」、「武林大亂鬥現場？」

這位網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張照片，只見遊樂器材上的小平台被丟了一堆垃圾，但仔細看就發現，那不是單純的垃圾，竟然是保險套。除了拆封的包裝，6個套套用完就被隨手扔在上面，旁邊還有一條粉色內褲，以及「單隻」寶藍色的毛絨拖鞋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有網友數一數用過的套套，驚呼竟然有6個。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

照片一出，有人忍不住開罵，「我只想知道是哪個公園，也太噁了吧」、「髒死了，兒童玩樂的地方被用這樣」、「就算有收拾還是噁……小朋友都會在公園摸來摸去的……昨天去公園還看到小寶寶躺在那戳洞洞」、「好噁心哦！我現在都不敢帶小孩去公園玩，要嘛這些怪東西，要嘛狗大便在上面。」

▲不少家長直呼「不敢帶小孩去公園玩」。（示意圖／Pixabay）

也有網友調侃道，「天啊！有戴口罩嗎」、「命案現場！成千上萬條生命逝去」、「一夜N次郎喔」、「戰況著實激烈，你看看有人都戰到噴裝了」、「遊樂器材『當時怕爆了』」、「誰家的孩子忘了帶走」、「那個卡稱應該會有一個洞一個洞」、「發情看一下場合好嗎」、「至少還知道要戴套。」