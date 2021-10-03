半夜進房脫兒內褲藏起來　狼父被推下樓摔斷肋骨還得吃牢飯

▲桃園一名父親阿昌自2018年起，多次趁著兒子小俊熟睡時，喜歡將其內褲脫下再藏起，被法院判刑確定。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名男子阿昌（化名）和妻子結婚後，育有數子，包含小俊（化名），阿昌卻自2018年起，多次趁著小俊熟睡時（當時7歲），脫下小俊的內褲並藏起來當作戰利品，直到去年9月，阿昌再度脫下小俊的內褲，準備將內褲藏起來時，未料將小俊驚醒，羞憤難當的小俊一氣之下，將阿昌推下樓。桃園地院審理後，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪等3罪，判其應執行有期徒刑1年2月。

阿昌和妻子結婚後，2人育有數子，包括小俊，但阿昌卻對小俊抱有性幻想，自2018年起，多次趁著小俊熟睡時，脫下小俊的內褲，並將內褲藏起當作戰利品，阿昌自以為天衣無縫，卻渾然不覺小俊早已察覺驚醒。小俊事後向母親哭訴父親的惡行，最終在母親的安撫下選擇隱忍。

去年9月2日凌晨，阿昌再度趁著小俊熟睡時，偷偷脫下兒子的內褲，打算再次把兒子的內褲藏起來，小俊再次被阿昌的動作驚醒，不過小俊仍強忍不出聲，直到阿昌完事後準備離開房間下樓時，羞憤難當的小俊起身站在阿昌的背後，怒將阿昌推下樓，造成阿昌頭部挫傷與肋骨骨折。事後，母親也終於選擇帶著孩子們搬家，遠離紛爭。

桃園地院審理指出，阿昌為逞一己私慾，明知小俊為未滿12歲的兒童，其心智發育尚未健全，對於性行為之智識及自主能力未臻成熟，卻未克制性慾，前後對小俊猥褻3次得逞，足見其法紀觀念淡薄，影響小俊身心正常發展，實屬不該，審酌其犯後坦承犯行，已知悔悟，衡量其智識與經歷能力後，依成年人故意對兒童犯乘機猥褻罪等3罪，各判其有期徒刑7月，應執行有期徒刑1年2月。

【更多新聞】



挖眼男再爆隨機割頸！她逃死還原驚悚過程 怒喊：把他關起來



遭惡男戳雙眼痛毆恐失明 超商女店員慘況曝！鼻樑斷裂今開刀治療



中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭 廟前「談判斷手」記大過調職