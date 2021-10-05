冰箱「放這6地方」GG了！命理師曝淒慘下場：小心走空亡運

▲命理師小孟指出，冰箱擺放位置與健康及財運有關。（示意圖／取自Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

冰箱是家中不可或缺的電器之一，但若擺放位置不對、影響風水，恐害自己健康陷入危機、財運現破口。對此，命理師小孟老師在粉專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》指出，冰箱代表財庫，若「亂擺在這6處」小心大破財，一起來看看你家的冰箱放對位了嗎。

小孟老師分析冰箱最NG位置：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 不宜對爐灶：冰箱代表水、爐灶代表火，相對沖代表水火不融，其中水也代表財水，財水不能被火滅，否則財氣會下滑。

2. 不宜對落地窗或窗戶：冰箱也象徵健康，對著落地窗或窗戶代表會走「空亡運」，腦袋空空錢也空空。

3. 不宜正對水龍頭：冰箱是一座財庫，若面對水龍頭或飲水機，恐讓你的錢財來來去去，投資大破財。

▲冰箱不宜對門，容易被劫財。（示意圖／翻攝自pixabay）

4.不宜對門：財庫不宜被人看見，一旦冰箱對門就會被人看到，錢財容易被劫走，如破財、被人借錢、遭人詐騙或買貴東西。

5.不宜堆放雜物：雜物積放在冰箱上會讓你產生過多雜亂的投資想法或創業點子，容易導致誤判而破大財。

6.最忌諱上方有樑：上方有樑代表財運遭壓抑，很難在業績與績效上有所突破，甚至會被打壓、客戶被搶走，案子不順恐有官司，千萬要注意！化解方法為擺放一盆綠色植物。