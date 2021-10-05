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快訊／國民黨再佔立院議場官員席　蔡其昌宣布休息協商

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨立委搶先進入議場 持續抗議 柯建銘找費鴻泰二人一前一後到議場後方溝通 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委一早佔領官員席，將手舉牌放在桌上表達不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌5日再度受邀至立法院進行施政總質詢，不過，國民黨團發動第五次杯葛行動，一早著黑衣、戴黑色叉叉口罩佔領官員席及備詢台；立法院副院長蔡其昌上午宣布，由於院會議程尚待溝通，請各黨團進行協商後，再進行處理。

因不滿行政院「3+11」專案報告及補充報告，內容否認該政策與5月本土疫情爆發關聯，國民黨團自本會期開議以來，已經4度杯葛院會，上周五因不滿立法院副院長蔡其昌主持議事結果，抗議主席不公，祭出推倒備詢台、佔領官員席行動，院會空轉一整天。

國民黨團今天上午7點率先進入議場，把「繼續戰鬥中」手舉牌放在發言台、質詢台及備詢台，並在官員席擺上各式口號標語，批評「3+11就是破口，陳時中下台」、「陳時中、范雲800多條冤魂等你」，意圖發動第五次杯葛行動。

上午9點18分，蔡其昌宣布開會，表示因本次院會議程尚待溝通，請各黨團進行協商溝通後，再進行處理，隨即宣布休息；另一方面，民進黨團原發布甲級動員令，8點30分先在議場集合，但今天上午9點半左右，即宣布解除動員。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨立委搶先進入議場 持續抗議 柯建銘找費鴻泰二人一前一後到議場後方溝通 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳斯懷在官員席滑手機，民進黨團總召柯建銘走過時看了他一眼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨立委搶先進入議場 持續抗議 黨主席交接前江啟臣到場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委江啟臣、曾銘宗、李德維等人在質詢台一側講話。（圖／記者屠惠剛攝）

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