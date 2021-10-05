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朱立倫培養青年！　凌濤成為國民黨史上最年輕發言人

▲朱立倫核心幕僚凌濤。（圖／翻攝自臉書）

▲朱立倫核心幕僚凌濤。（圖／翻攝自臉書）

記者徐政璿／台北報導

新北前市長朱立倫今（5日）將正式上任國民黨主席，辦公室發言人凌濤接任文化傳播委員會主任委員兼國民黨發言人，31歲的他也成為國民黨史上最年輕發言人。

凌濤擔任馬英九時期的青年團總團長，畢業於政治大學政治系，考取中山獎學金赴美國康乃爾大學攻讀公共行政碩士，近日他隨著朱立倫勤跑基層，有意投入雙北選區，是藍營政壇的明日之星。

黨內人士分析，凌濤出任一級主管，象徵朱立倫帶領的國民黨要對外傳達逐步培養新生代接棒的訊號，以充實國民黨人才斷層，廣納青年戰力，用實際行動對年輕世代與台灣社會宣示「年輕人在國民黨絕對是有機會的」。

除了凌濤之外，包含國民黨青年部副主任詹為元、國民黨前青年團長蕭敬嚴、田方倫，以及連勝文辦公室發言人錢震宇、朱立倫發言人淩濤、智庫發言人黃心華都有意角逐2022。

詹為元是前立委丁守中參選台北市長時期的發言人，具有選舉實戰經驗的他，現職為立委辦公室主任，有意投入台北市松山、信義區。

對於時事針貶犀利的蕭敬嚴，則有意爭取黨提名參選新北市瑞芳、平溪區市議員，由於該區被視為國民黨艱困選區，自2005年後長期由民進黨取得勝利，讓國民黨始終無法突破，蕭敬嚴若在黨內成功出線，勢必也要有異於常人的抗壓力。

另外，黃心華一路從智庫研究員當到前國民黨主席吳敦義時期的黨發言人，現在擔任黨智庫發言人，近期深入研究萊豬、藻礁議題，有意角逐新北市新莊區議員。至於政治記者出身的連勝文辦公室發言人錢震宇，考慮投入新北市新店區。

▼凌濤。（圖／朱立倫辦公室提供）

▲▼凌濤。（圖／朱立倫辦公室提供）

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