Toyz藥腳被抓「安家費超低」　匯款明細曝光

▲Toyz奪下電玩世界冠軍成為青少年偶像，竟未做表率，涉嫌販毒遭收押變階下囚，自毀大好前程，令人不勝唏噓。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了藥腳大爆Toyz安家費給4萬元顯得寒酸，本刊也取得匯款明細為憑。對於Toyz涉販毒被逮，館長陳之漢感到錯愕，認為他不論在直播、工商及業配等等收入應該都不少，直呼「他有缺這個錢嗎？怎麼會賣這個東西（大麻）？」

本刊調查，Toyz名氣雖大，但他在三重的住處並非豪宅，只是鄰近堤防的一般社區大樓，他的帳戶也沒有大筆資金，財力未如外界想像得雄厚。

Toyz今年29歲，香港人，2012年間，曾代表台灣以台北暗殺星名義組隊，勇奪遊戲《英雄聯盟》世界冠軍，他成名後出書《我是傳奇》，後來一度沉寂，近年他轉型拍攝米其林餐廳評價，自稱「美食公道伯」卻相當毒舌，他曾抨擊一家知名燒烤餐廳的服務不到位、餐盤有蟲、牛排咬不動、龍蝦肉爛像不新鮮的大蝦，業者氣得大罵影片剪接扭曲事實，揚言提告，引起網友關注。

Toyz原本擁有高人氣，如今卻淪為階下囚，不只葬送美好未來，也讓他成為年輕人的壞榜樣，由於毒品既傷財又傷身，甚至危害性命，政府一再宣示掃毒決心，成立毒品防制基金強化反毒任務，民眾也要勇於檢舉，切勿以身試法。

全案偵辦檢察官黃秋婷，司訓所41期結業，辦案相當認真，擅長偵辦跨境電信詐騙案，績效卓著，三年前曾獲法務部長蔡清祥頒獎表揚，此外，台中地檢署檢察長黃謀信更有司法鐵人之稱，過去在屏東地檢署任內還逮到可直通金三角的全台最大咖毒梟黃大彰，精於辦案及溯源追查毒品，此案發展備受矚目。

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