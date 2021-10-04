全球晶片荒難解！王美花：台海和平對晶片供應至關重要

▲經濟部長王美花。（圖／ETtoday新聞雲）

記者楊庭蒝／綜合報導

全球車用晶片荒未解，其中台積電在這個難題中扮演著相當重要的角色。經濟部長王美花近日接受《彭博社》採訪並指出，台灣能夠確保穩定提供車用、智慧型手機乃至各種產品所需要的晶片，關鍵點就在於台海和平。

根據《彭博社》報導，王美花表示，台灣通過了30年來的努力，建立起一個半導體聚落，台灣的安全應該得到國際社會更加重視，才能成為為大家穩定提供服務的好夥伴。對於國際社會中所提出「全球企業會過於依賴台灣」的擔憂，她強調，台灣在全球半導體供應鏈中，扮演著專注製造晶片的角色，但其他設備、材料仍需要來自其他國家的幫助，在這複雜的半導體生態鏈中，台灣與這些外國廠商是共榮共生的。

不過，近日時逢台灣國慶日，中國解放軍1日至3日出動93架次共機接近台海，4日再派52架次共機擾台，創下單日派遣軍機擾台的新高紀錄。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於美東時間3日就曾發布聲明指出，美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫，台海地區的和平與穩定符合美國長久利益，美國將繼續協助台灣維持足夠的自衛能力，將恪守美中三公報、台灣關係法與六項保證的承諾。

對此，《彭博社》也於報導中提及，在疫情之後的經濟反彈現象，台積電在晶片代工廠的市場占有率達到53%，各國都爭先恐後地想要從台灣獲得足夠的晶片，而王美花的一席話，正好體現了半導體日益政治話的本質，這也代表，如果台海出現了任何不穩定的因素，將導致蘋果在內的數百家企業受到影響。