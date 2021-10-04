休閒活動鬆綁！山屋住宿量調高　里民活動中心「開放卡拉OK」

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

國內COVID-19疫情趨緩，指揮中心副指揮官陳宗彥今天宣布，自10月5日起，山屋住宿量由原數量1/3調整至1/2；另外，里民或社區活動中心開放使用卡拉OK設備。

中秋連假後，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍維持良好控制，繼昨天放寬戶外戴口罩規定，中央流行疫情指揮中心規劃進一步鬆綁宗教聚會、娛樂活動及餐飲內用等防疫限制。

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陳宗彥下午在指揮中心記者會中表示，國家公園部分，對於在指定營地搭營的多日登山路線以及單日往返登山路線，將恢復至原有承載量進行人流總量管制；另考量山屋通鋪密閉以及無法設置床位隔板等特性，山屋住宿量由原數量1/3調整至1/2。

相關防疫管制措施將視指揮中心最新防疫指引，宣導維持社交距離及佩戴口罩等防疫作為，若於通風良好且無人潮聚集的戶外場所，在能與其他人保持社交距離的情形下，暫免佩戴口罩。另配合各國家公園環境特性，採因地制宜方式滾動檢討。

陳宗彥說明，團體召開會議部分，同步放寬場所容留人數為室內至少每人2.25平方公尺、室外每人1平方公尺，也提醒團體應依「公眾集會因應指引」做好相關防疫措施。

陳宗彥表示，如能澈底落實管理且遵守娛樂場所防疫指引，里民或社區活動中心也開放使用卡拉OK設備，但各地方政府可視疫情決定是否開放。

指揮中心強調，雖然疫情漸緩，防疫千萬不能鬆懈，務必遵守指揮中心及各部會發布的防疫指引，並落實實聯制，維持勤洗手、戴口罩、保持社交距離，以維護自身及民眾的安全，齊心防疫。