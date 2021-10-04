　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華鳥會代表水雉生態教育園區　正式加入國際里山倡議夥伴關係網路

▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）

▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）

記者林悅／台南報導

中華民國野鳥學會（中華鳥會）於2021年代表水雉生態教育園區正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。

▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華鳥會是台灣最大的鳥類保育聯盟組織，由全國21個關心鳥類保育與環境的民間團體所共同組成。位在台南市官田區的「水雉生態教育園區」是中華鳥會的團體會員－台南市野鳥學會負責經營，於今年委託中華鳥會秘書處，以台南官田水雉復育的成功實例，以及作為推動里山倡議的優良典範，向IPSI提出申請並順利加入。

▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）

在過去，水雉曾在台灣各地的平原濕地都有零星分布，然而因為土地的開發、農業型態的變遷導致水雉的棲地逐漸消失，以及加上農藥的廣泛使用，到了1990年代，水雉的數量一度只剩50隻不到。水雉喜好在生長浮水植物的濕地棲息，在缺乏天然棲地的條件下，菱角田也提供適合的環境讓水雉能繁衍和覓食。這些僅存的水雉大多棲息在台南官田的菱角田，因此作為台灣最主要的菱角產地，也成為了全台最關鍵的水雉棲息地。

▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）

為了保護殘存的水雉族群，水雉生態教育園區成立於2000年，面積約15公頃，目前由台南市野鳥學會經營管理。每年由農業委員會林務局、交通部鐵道局、台南市政府、高速鐵路股份有限公司挹注經費，企業如台灣積體電路製造股份有限公司則長期支援解說志工、增添所需的望遠鏡設備、修井、捐贈公務車等資源，同時與在地企業支持友善耕種農產品等資源，透過公私協力的方式，履行里山倡議的精神達成生態、生產、生活三生共贏。

▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）

水雉園區透過與農民的合作，鼓勵有機和友善生態的傳統耕作方法，降低對土地與生物多樣性的影響。園區也幫助農民了解政府對生物多樣性保護的相關規定與補貼措施，並協助他們發展生態農業旅遊，強調傳統農業社區和生態友善型農業的重要價值。同時也積極推動綠色保育標章的機制，鼓勵人們購買友善生態的傳統農場所種植的農產品，其價格亦能反映農民所需，而水雉園區也幫助農民推廣和銷售這些農產品。此外水雉園區也發展環境教育的題材，強調農村地景的重要性，以及他們與生物多樣性的密切關係。

多虧長年耕耘的棲地經營與友善農業發揮出了成效，水雉的族群數量近年來持續增加，分布的地區逐年擴大中。自2016年以來，台南已每年穩定記錄水雉超過1000隻以上，其中2020年冬季普查共調查到1723隻。對比20年前的時空，水雉終於不再岌岌可危，這些努力與成果是水雉園區成為IPSI網絡成員的鐵證。

▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）

IPSI成立於2010年，開放所有致力於鼓勵、支持「社會-生態-生產地景和海景」理念的組織加入，以利於生物多樣性和人類的福祉。期望透過國際間的交流合作，建立人類社會與自然生態和諧共存的永續農村，促進生產地景中的生物多樣性保護與永續利用的整合，實踐「里山倡議」的經營模式。同時也鼓勵維持既有的在地農業知識，以確保IPSI支持的全球地景和文化多樣性在未來不會受到威脅。

水雉園區、台南鳥會及中華鳥會希望未來能在IPSI的夥伴網絡中學習到各種不同的實例與方法，將里山倡議的目標融入在我們的保育工作中，並為台灣的鳥類與自然環境做出更多的貢獻。

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
明天防疫新規上路！　最強懶人包一次看懂
《天橋上的魔術師》遭爆8成特效大陸製　文化部要查
這家銀行開第一槍！　房貸利率拉到1.5%以上
堆高機牙叉停半空　台中2年輕人經過「正中頭部」雙亡
想拿回泰迪熊布偶　她慘遭性侵、洗殘廢澡
禾馨2度替四叉貓驗抗體　北市開罰10萬元
趙少康爆郭董女兒不知岳飛　國中二年級課本內容曝光
熊貓開戰Ubereats「7人麥當勞前大亂鬥」！　全因竹科一

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手握拔罐器！女大生突閃過「DIY腮紅」念頭　只吸2秒結果GG了

員工鑽漏洞打莫德納　高鐵形象蒙塵！董座發內部信「痛定思痛」

莫德納將到貨！指揮中心：下波開放「7／16前接種者打第2劑」

圍堵Delta！入境防疫加嚴　自主健康管理「第6至7天須快篩」

表現亮眼！　長榮中學參加語文競賽朗讀及作文勇奪南市第3名

休閒活動鬆綁！山屋住宿量調高　里民活動中心「開放卡拉OK」

網酸「魷魚遊戲紅什麼？」質疑有抄！她追完搖頭了：想呈現的不同

中華鳥會代表水雉生態教育園區　正式加入國際里山倡議夥伴關係網路

「挖眼案洗起來！」PTT怒刷187篇文　鄉民接力1件事：待業也要做

明天防疫新規上路！最強懶人包一次看　餐廳「免隔板」KTV也解禁了

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

鍾欣凌「領獎脫束褲」強調：有內褲！　許傑輝1分擦肩視帝..要「查出誰跑票」XD

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

手握拔罐器！女大生突閃過「DIY腮紅」念頭　只吸2秒結果GG了

員工鑽漏洞打莫德納　高鐵形象蒙塵！董座發內部信「痛定思痛」

莫德納將到貨！指揮中心：下波開放「7／16前接種者打第2劑」

圍堵Delta！入境防疫加嚴　自主健康管理「第6至7天須快篩」

表現亮眼！　長榮中學參加語文競賽朗讀及作文勇奪南市第3名

休閒活動鬆綁！山屋住宿量調高　里民活動中心「開放卡拉OK」

網酸「魷魚遊戲紅什麼？」質疑有抄！她追完搖頭了：想呈現的不同

中華鳥會代表水雉生態教育園區　正式加入國際里山倡議夥伴關係網路

「挖眼案洗起來！」PTT怒刷187篇文　鄉民接力1件事：待業也要做

明天防疫新規上路！最強懶人包一次看　餐廳「免隔板」KTV也解禁了

臘腸狗每次都「惆悵洗香香」　媽曝牠的「小抱怨」逗笑美容師

「潘朵拉文件」驚見275名韓國人！SM李秀滿在列　設空殼公司買豪宅

台南疫情99天+0　黃偉哲：防疫措施部分有條件開放

領養賽狗與媽移民義大利　新航破例讓牠搭「商務艙」還送生日餐

台東部落食尚天天出發！7條新路線開跑　限時7天限量10組

故意拋空中去撞吊扇　17歲父活活虐死出生24天兒：不想付錢養

利率低、資金多又如何　顏炳立：對的價格、產品才能成交

陽明「股價跌破百元」法人認為已超跌　後續看大陸限電事件發展

手握拔罐器！女大生突閃過「DIY腮紅」念頭　只吸2秒結果GG了

單車騎遊拚公益金　太平洋自行車單車公益活動開放報名

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

第11輪打AZ第二劑、BNT第一劑！

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

維持二級到10／18！指揮中心再鬆綁管制

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

首批軍事訓練役下部隊　最大改變曝光

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

龍K之亂差點爆！博恩「1舉動」鄉民直誇猛

近期有莫德納到貨！指揮中心公布2類接種對象

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

首例BNT死亡！　48歲男不治

更多熱門

相關新聞

他獲師鐸獎感謝任天堂、萬代原因曝

他獲師鐸獎感謝任天堂、萬代原因曝

110年師鐸獎今（27日）在陽明山中山樓頒發，其中，有陽光宅男稱號，被學生叫邱老大的台北市蘭雅國中老師邱明成，奉行曾獲師鐸獎父親的話「要交齊12個生肖的朋友」外，更特別感謝任天堂和萬代，因為這些豐富他另類精神生活，時常藉此教導學生，盼他們能成為地球上最溫暖的人。

粉黛亂子草之亂　林明溱轟中央下追殺令

粉黛亂子草之亂　林明溱轟中央下追殺令

日月潭魚虎「死亡泡泡」範圍疑擴大

日月潭魚虎「死亡泡泡」範圍疑擴大

瑞穗紅葉溪生態探險　8/13日開放報名

瑞穗紅葉溪生態探險　8/13日開放報名

綠島也解封　浪漫流星雨+護蟹俠客行啟動

綠島也解封　浪漫流星雨+護蟹俠客行啟動

關鍵字：

中華鳥會水雉生態IPSI

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

第11輪打AZ第二劑、BNT第一劑！

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

即／40洗腎病患AZ只打0.1C.C.　大里仁愛醫院停權

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

星巴克10／4起連4天買一送一　

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面