中華鳥會代表水雉生態教育園區　正式加入國際里山倡議夥伴關係網路

▲20年來積極保育水雉的績效成果受到肯定，中華民國野鳥學會2021年代表水雉生態教育園區，正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。（圖／水雉生態教育園區提供，下同）

記者林悅／台南報導

中華民國野鳥學會（中華鳥會）於2021年代表水雉生態教育園區正式加入「國際里山倡議夥伴關係網絡（IPSI）」，成為第279個成員，也是台灣第18個成功加入IPSI的組織。

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中華鳥會是台灣最大的鳥類保育聯盟組織，由全國21個關心鳥類保育與環境的民間團體所共同組成。位在台南市官田區的「水雉生態教育園區」是中華鳥會的團體會員－台南市野鳥學會負責經營，於今年委託中華鳥會秘書處，以台南官田水雉復育的成功實例，以及作為推動里山倡議的優良典範，向IPSI提出申請並順利加入。

在過去，水雉曾在台灣各地的平原濕地都有零星分布，然而因為土地的開發、農業型態的變遷導致水雉的棲地逐漸消失，以及加上農藥的廣泛使用，到了1990年代，水雉的數量一度只剩50隻不到。水雉喜好在生長浮水植物的濕地棲息，在缺乏天然棲地的條件下，菱角田也提供適合的環境讓水雉能繁衍和覓食。這些僅存的水雉大多棲息在台南官田的菱角田，因此作為台灣最主要的菱角產地，也成為了全台最關鍵的水雉棲息地。

為了保護殘存的水雉族群，水雉生態教育園區成立於2000年，面積約15公頃，目前由台南市野鳥學會經營管理。每年由農業委員會林務局、交通部鐵道局、台南市政府、高速鐵路股份有限公司挹注經費，企業如台灣積體電路製造股份有限公司則長期支援解說志工、增添所需的望遠鏡設備、修井、捐贈公務車等資源，同時與在地企業支持友善耕種農產品等資源，透過公私協力的方式，履行里山倡議的精神達成生態、生產、生活三生共贏。

水雉園區透過與農民的合作，鼓勵有機和友善生態的傳統耕作方法，降低對土地與生物多樣性的影響。園區也幫助農民了解政府對生物多樣性保護的相關規定與補貼措施，並協助他們發展生態農業旅遊，強調傳統農業社區和生態友善型農業的重要價值。同時也積極推動綠色保育標章的機制，鼓勵人們購買友善生態的傳統農場所種植的農產品，其價格亦能反映農民所需，而水雉園區也幫助農民推廣和銷售這些農產品。此外水雉園區也發展環境教育的題材，強調農村地景的重要性，以及他們與生物多樣性的密切關係。

多虧長年耕耘的棲地經營與友善農業發揮出了成效，水雉的族群數量近年來持續增加，分布的地區逐年擴大中。自2016年以來，台南已每年穩定記錄水雉超過1000隻以上，其中2020年冬季普查共調查到1723隻。對比20年前的時空，水雉終於不再岌岌可危，這些努力與成果是水雉園區成為IPSI網絡成員的鐵證。

IPSI成立於2010年，開放所有致力於鼓勵、支持「社會-生態-生產地景和海景」理念的組織加入，以利於生物多樣性和人類的福祉。期望透過國際間的交流合作，建立人類社會與自然生態和諧共存的永續農村，促進生產地景中的生物多樣性保護與永續利用的整合，實踐「里山倡議」的經營模式。同時也鼓勵維持既有的在地農業知識，以確保IPSI支持的全球地景和文化多樣性在未來不會受到威脅。

水雉園區、台南鳥會及中華鳥會希望未來能在IPSI的夥伴網絡中學習到各種不同的實例與方法，將里山倡議的目標融入在我們的保育工作中，並為台灣的鳥類與自然環境做出更多的貢獻。