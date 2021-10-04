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大國藥妝才上線哈日族狂補貨保健藥品　「這牌」止痛藥有3種熱賣進前10大

日本人氣大國藥妝成立台灣線上專賣店（圖／大國藥妝店）

▲日本人氣大國藥妝成立台灣線上專賣店。（圖／大國藥妝店）

記者洪菱鞠／台北報導

日本人氣大國藥妝台灣線上專賣店，10/1正式營運後，湧入大批網友進站逛店血拼日貨，除了瘋買限定折價商品，也搶購500日幣折價券，統計已發出破萬張，因首波活動滿額享免國際運費，達成門檻不高，業者觀察每一筆訂單都超過新台幣2,600元。此外，熱銷商品排行TOP29也出爐，台灣人最愛買的止痛藥EVE系列，更是在前10大佔了3名。

搶攻消費者在台灣也要血拼日貨的需求，大國藥妝透過PChome商店街的廣告服務合作，推出台灣線上專賣店，網站提供中文介面導覽，首波精選最受台灣消費者歡迎的商品上架，後續將陸續上架更多新品，可直接使用信用卡付款服務，下單購買，所有商品從日本直送來台，出貨後透過日本郵政寄出僅需等待3～7天。

線上專賣店由大國藥妝直營販售，大國藥妝日本橋5丁目店店長池田指出，在上線試營運一週的時間內，就收到比預期更多的訂單，主要集中在日本的人氣美食特產、生活雜貨、時尚美妝3大類別。例如UHA味覺糖、ORIHIRO蒟蒻吸吸果凍、花王KAO蒸汽眼罩、三詩達SUNSTAR巧虎兒童牙刷軟毛、日清食品NISSHIN，是台灣人常買的人氣商品TOP5。

▲▼大國藥妝台灣線上店開張。（圖／翻攝自大國藥妝官方網路商城）

▲線上專賣店首波精選最受台灣消費者歡迎的商品上架，同時公布熱銷商品排行。（圖／翻攝自大國藥妝官方網路商城）

不過依據網站公布「熱銷排行TOP29」，包括止痛藥EVE、日清泡麵、眼藥水、感冒藥、合力他命及胃散、維他命、龍角散、止癢消炎乳膏、貼布等，是專賣店一上線就熱賣的商品，且醫藥品及健康食品有7折限定優惠，成為許多人囤貨補貨的下手目標，尤其是EVE系列A錠、QUICK、A錠EX、QUICK DX四種，一口氣就佔了4名最夯，其中A錠、QUICK、QUICK DX這三種更賣進前10大，也反應台灣人對於日本藥品的喜愛及需求。

大國藥妝店台灣專賣店開幕慶，10/1～10/31推出每筆訂單滿1萬日圓（約台幣2,600元）購買以上、4公斤以內，即享免費國際運費，根據PChome商店街觀察，大國藥妝店上線後反應不錯，因免運門檻不高，每一筆訂單都超過新台幣2,600元，而10/1起同步發放限定使用的500日幣折價券，截至目前統計已發出破萬張，另滿額登錄最高還可換5千日圓（約台幣1,300元）折價券。除了大國藥妝，站上也與唐吉訶德、fishing釣具專賣店及BeRevo COSME化妝品網路專賣店等合作，可跨境直購直送台灣。

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