　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本「大國藥妝」來了！　4kg免運直送台灣、限時人氣品7折

▲▼大國藥妝台灣線上店開張。（圖／Facebook／大國藥妝　Daikoku Drug）

▲大國藥妝台灣線上店開張。（圖／翻攝自大國藥妝官方網路商城，下同）

記者董美琪／綜合報導

好久無法出國，也讓需要日本藥妝品的民眾望穿秋水。日本知名藥妝店「大國藥妝　Daikoku Drug」宣布在台灣成立線上門市，透過網家PChome商店街平台，讓台灣消費者可以直接買到日本直送來台商品。1日開張後，湧入許多台網友進站「逛街」，一度有人說無法登入。

大國藥妝在日本價格比其他家藥妝店便宜，因此也是許多出國必去店之一。大國藥妝台灣線上店自9月15日～9月30日已開始試營運，因為台灣人喜愛日貨，也讓店家接單接不停，每天加班包貨，出動多趟車大量發貨，部分商品因短缺，一度造成出貨時間拉長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼大國藥妝位在沖繩的門市。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼大國藥妝位在沖繩的門市。（圖／翻攝自Google Maps）

目前網站還列出「熱銷排行」，包括台灣人最愛買的止痛藥EVE、泡麵食品、維他命、合力他命及感冒藥都在榜上，前10名中，止痛藥就入榜3名，可見國人對於日本藥品的喜愛及需求。

▲▼大國藥妝台灣線上店開張。（圖／Facebook／大國藥妝　Daikoku Drug）

網站公布，10月底前滿1萬日幣（約台幣2400元、商品總重4kg內）免國際運費，醫藥健康食品限時7折，雖然還是不比到當地購買優惠，但可以滿足免出國，直接買到日本直送商品。

另外，只要在網站於10月1日~10月31日消費累積達標，就可以最高領5000日幣折價券（約台幣1250元）。

網友紛紛表示，「大國真的很好買」、「讚啦！可以買到了」、「可以補貨我的EVE了」、「我爸就一定要日本，台灣的不要」。不過網友也提醒，「購買藥品之前要先申請許可，流程不難速度快」、「自用藥品要事前申請輸入」。

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
金鐘56得獎名單一次看／視帝視后出爐！《天橋上》掃6獎最大贏
金鐘／壓軸大獎出爐！大贏家《天橋》再抱走戲劇節目獎
金鐘／再一獎入袋！楊雅喆《天橋》獲戲劇節目導演獎！
天團成員驚傳「十萬英尺直升機摔下」
金鐘／鍾欣凌成功再封視后！
薛仕凌封視帝！今晚第二金入袋
金鐘典禮驚見「江宏傑合體福原愛」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本「大國藥妝」來了！　4kg免運直送台灣、限時人氣品7折

女搭捷運「卡片突多一筆錢」　真相出爐…網驚：我也不知道！

「科興、高端」都在體內！台北男半年內打4劑疫苗：想試試看

台北男半年打4劑疫苗！5月接種完「又補2劑高端」　現況曝光

好市多驚見「豪華遊艇」放賣場！業者售價曝光：想平民化

預約莫德納「第二劑殘劑」被拒！他接種滿10週崩潰：好想重選

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風　「水彈」下周報到變天雨不停

流感疫苗開打首日系統當機！資料傳不上去　莊人祥：不影響個資

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者　違《醫療法》下場曝

陳柏惟囂張嗆「我沒在聽」　黑歷史被挖！鄉民瞪大眼：廢到笑

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

博恩宣布：老K無限期留職停薪！　 還原私下和解過程「道歉龍龍」

叔叔唸咒語捉弄「把阿嬤變不見」 萌娃嚇哭...嬤心疼幫罵：你壞壞！

吳宗憲.Kid可惜沒能帶小鬼上台...　曾國城《一字千金》奪益智實境節目主持人獎

Sandy談生小孩「別像外公就好」　吳宗憲最後才知嫁女兒：歷史上記一筆

12歲李奕樵奪新人獎！突脫口「影帝還好」　全因許傑輝警告他別得：會一路衰下去XD

日本「大國藥妝」來了！　4kg免運直送台灣、限時人氣品7折

女搭捷運「卡片突多一筆錢」　真相出爐…網驚：我也不知道！

「科興、高端」都在體內！台北男半年內打4劑疫苗：想試試看

台北男半年打4劑疫苗！5月接種完「又補2劑高端」　現況曝光

好市多驚見「豪華遊艇」放賣場！業者售價曝光：想平民化

預約莫德納「第二劑殘劑」被拒！他接種滿10週崩潰：好想重選

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風　「水彈」下周報到變天雨不停

流感疫苗開打首日系統當機！資料傳不上去　莊人祥：不影響個資

高鐵人大鬧3hrs！衛生局蒐證揪滋事者　違《醫療法》下場曝

陳柏惟囂張嗆「我沒在聽」　黑歷史被挖！鄉民瞪大眼：廢到笑

《婆婆》鍾欣凌得視后「蘇家全到齊」！　Darren虧：是來A妳獎金的

《婆婆》被批「少了一點堅持」錯失最大獎　製作人陳慧玲：我缺的是2億

黃子佼說中Sandy奪獎...祝福她「突然噎到」　狂咳：我不是哭

日本「大國藥妝」來了！　4kg免運直送台灣、限時人氣品7折

李銘順嗨擁愛妻范文芳越洋慶功　製作人曝《做工》電影版走向

女搭捷運「卡片突多一筆錢」　真相出爐…網驚：我也不知道！

簡嫚書一得獎他車上尖叫！　黃子佼秒換裝吃水餃：竇智孔還不回家

奪視帝前心酸！薛仕凌不有名「試鏡N次被淘汰」　選上《做工》阿全哭了

黃鴻升擦身最後得獎機會　Sandy典禮空檔擁抱吳宗憲

新龐德女郎差點嫁小班　情牽Tinder副總裁「已見家人」

林明禎挺「E級雪球」辣舞！　服務生專心上菜反應網笑翻ＸＤ

生活熱門新聞

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

豪雨夜襲轉紅！2區域恐生颱風

台北男半年打4劑疫苗！返台補2劑高端

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

好市多驚見「豪華遊艇」放賣場！業者售價曝光

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

世新大學恢復實體課惹議　指揮中心回應了

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

搭捷運「錢變多」真相　網驚：我也不知

預約莫德納第二劑殘劑遭拒　他崩潰想重選

一堆人都做過！沐浴乳、洗髮精「加水繼續用」超可怕

「科興、高端」都在體內！台北男打4劑疫苗：想試試看

更多熱門

相關新聞

大國藥妝進軍台灣開官網

大國藥妝進軍台灣開官網

在疫情尚未變得嚴重之前，很多人喜歡飛往日本囤貨藥妝品，但當疫情變得嚴重之後，幾乎沒辦法出國旅行，看準台灣人喜歡去日本買藥妝品的商機，日本知名人氣大國藥妝宣布台灣線上專賣店上線，並與網家旗下PChome商店街廣告服務合作，讓消費者不用飛出國就可以直接買到日本直送的藥妝。

關鍵字：

大國藥妝

讀者迴響

熱門新聞

小鬼家人「公布瞬間沉默了」！妹妹40字發聲

小鬼無緣金鐘…吳宗憲KID「真實反應被拍」！

《斯卡羅》名導上台點名陳時中！霸氣喊話全場狂拍手

老K回應霸凌龍龍「絕對不跟這人道歉」

女星拋震撼彈「宣布結婚」

金鐘56完整得獎名單出爐

温貞菱走錯位置「工作人員大罵」

金鐘獎／吳宗憲坐台下突被Cue！

天團成員「十萬英尺直升機摔下」

典禮驚見「江宏傑合體福原愛」！

許孟哲臉蛋變了！PTT一看嚇到：太扯

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

KID哭著進場「小鬼專屬座位」曝光！

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

炎亞綸滿頭白髮現身！「紅毯1舉動」惹毛主持人

更多

最夯影音

更多
温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？

温貞菱頒獎走錯麥克風...　工作人員台下吼：沒跟她講嗎？
薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

薛仕凌《做工的人》奪男配角獎　轉型成功！首闖金鐘就得獎

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

Janet「胸前只遮一片布」側胸全露　温貞菱前後大挖空「深V開到肚臍」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

KID全程泛淚「帶小鬼」走紅毯　造型藏鼻酸巧思「盼拿鬼哥最後一座獎」

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

吳宗憲台下突被Cue「低頭看向小鬼」　三人無緣得獎...吳宗憲伸手輕拍KID

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面