日本「大國藥妝」來了！　4kg免運直送台灣、限時人氣品7折

▲大國藥妝台灣線上店開張。（圖／翻攝自大國藥妝官方網路商城，下同）

記者董美琪／綜合報導

好久無法出國，也讓需要日本藥妝品的民眾望穿秋水。日本知名藥妝店「大國藥妝 Daikoku Drug」宣布在台灣成立線上門市，透過網家PChome商店街平台，讓台灣消費者可以直接買到日本直送來台商品。1日開張後，湧入許多台網友進站「逛街」，一度有人說無法登入。

大國藥妝在日本價格比其他家藥妝店便宜，因此也是許多出國必去店之一。大國藥妝台灣線上店自9月15日～9月30日已開始試營運，因為台灣人喜愛日貨，也讓店家接單接不停，每天加班包貨，出動多趟車大量發貨，部分商品因短缺，一度造成出貨時間拉長。

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▼大國藥妝位在沖繩的門市。（圖／翻攝自Google Maps）



目前網站還列出「熱銷排行」，包括台灣人最愛買的止痛藥EVE、泡麵食品、維他命、合力他命及感冒藥都在榜上，前10名中，止痛藥就入榜3名，可見國人對於日本藥品的喜愛及需求。

網站公布，10月底前滿1萬日幣（約台幣2400元、商品總重4kg內）免國際運費，醫藥健康食品限時7折，雖然還是不比到當地購買優惠，但可以滿足免出國，直接買到日本直送商品。

另外，只要在網站於10月1日~10月31日消費累積達標，就可以最高領5000日幣折價券（約台幣1250元）。

網友紛紛表示，「大國真的很好買」、「讚啦！可以買到了」、「可以補貨我的EVE了」、「我爸就一定要日本，台灣的不要」。不過網友也提醒，「購買藥品之前要先申請許可，流程不難速度快」、「自用藥品要事前申請輸入」。