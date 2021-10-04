2.5萬學習歷程遺失　潘文忠：多數已回傳「還有2千學生檔案待救」

▲教育部長潘文忠說明學習歷程檔案遺失多數檔案已回傳。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

教育部國教署學習歷程系統因人為疏失，導致全國7854名學生檔案遺失。教育部長潘文忠今天在立法院表示，目前約剩2000多名學生4600多個檔案待處理，教育部日前派專人協助學校，多數檔案已回傳。

他強調，這次事件是很好警惕，最近有許多學生回傳學習歷程，教育部會以維護學生資料為最優先。

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「公版模組」的學習歷程學校平台，日前因工程師操作失誤，導致部分高中學生於9月5日到22日期間上傳的檔案資料遺失，引起軒然大波，潘文忠日前也出面道歉。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天聯席審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，潘文忠在會前接受媒體訪問，談及學習歷程遺失後續處理事宜。

潘文忠表示，學習歷程日前因工程師操作失誤，導致3顆VM硬碟檔案遺失，約7000餘名學生、2.5萬件檔案受影響；經過一週搶修，目前約剩2000多名學生4600個檔案尚待處理，教育部目前以專人協助學校師生，多數檔案已經回傳。

潘文忠說，後續如何強化維護資料庫，教育部會跟暨大團隊一起努力，行政院非常關注此事，已請政務委員與資安處指導教育部。



媒體詢問，教育部是否會有行政懲處。潘文忠說，團隊在事發之初除了道歉，也表達會負責，但他認為目前應盡快回復學習歷程資料，教育部會以此為優先。