火焼島大哥馬拉松500人競跑　饒慶鈴：爭取環保公路+路跑經費

▲今年全台首場，綠島火燒島馬拉松賽在綠島人權公園紀念碑前開跑。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

已邁入第10年、也是今年全台首場馬拉松-綠島火燒島馬拉松賽，3日清晨在綠島人權公園紀念碑前開跑，吸引近500位參加，還有不少是居住在台灣的外國友人，縣長饒慶鈴特地到現場為參賽選手加油打氣，並為獲獎選手頒獎。

「2021火燒島之見鬼了大哥路跑＆綠島創意美食展」清晨5點30分由鄉長謝賢裕、縣議員李數姹等人鳴笛開跑，饒慶鈴受邀上午8點30分為半程馬拉松優勝選手頒獎。

饒慶鈴表示，為了讓旅客及居民擁有更順暢的交通環境，縣府爭取經費投入約2.7億元進行環島公路瓶頸路段改善，包括綠島北端的環島公路拓寬工程，從中寮經柴口到公館西段，總長度約1.6公里，目前此工程順利進行中，先施作聯外排水，預計11月起全面闢建道路；另外也辦理南寮大街改善工程，原於今年初動工，配合地方居民反映旺季施工恐衝擊生計，因此延後辦理，已預訂於4日復工。兩項工程皆預計明年2月左右完工，相信完成時可進一步提升綠島鄉交通和觀光旅遊品質。

▲吸引近500位愛好馬拉松朋友參加。



火燒島馬拉松賽自2011年辦理以來，今年已邁入第10年，為活絡綠島休閒運動產業、推動觀光產業發展，縣府持續爭取經費補助相關活動。

▲縣長饒慶鈴到現場為參賽選手加油打氣，並為獲獎選手頒獎。

今年因受疫情影響，報名人數較往年遞減，但仍有近500位選手在疫情趨緩後繼續支持火燒島馬拉松賽事，其中台灣大腳丫長跑協會更團報了41位選手、住台灣日本藉6位選手、美國藉1位選手與馬拉西亞藉1位選手，其中有3位日本選手都是第二次參賽，顯見此賽事深受國內外知名路跑好友的關注和喜愛。





綠島鄉長謝賢裕說明，希望藉由運動賽事活動，串連在地特色美食及海上觀光，以促進地方經濟繁榮。歡迎各地民眾藉由馬拉松等活動，來到臺東、細細感受綠島之美。

