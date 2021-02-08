90歲前資政徐立德休妻生變！判准與小35歲音樂家離婚　最高院發回

▲徐立德。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

今年即將步入高齡90耆壽的前總統府資政徐立德，2013年間與小自己35歲的陳姓女音樂家結婚。但徐立德的第二春僅維持2年，雙方2015年間就分居，徐立德並訴請離婚。一審不准，但二審高等法院改判准雙方離婚。案經上訴第三審，最高法院8日將離婚判決廢棄，發回高院更審。

徐立德學經歷豐富，擁有美國哈佛大學公共行政碩士，韓國慶北大學經濟學榮譽博士，加拿大維多利亞大學榮譽法學博士等學位，並曾任台灣省財政廳長、財政部部長、經濟部部長、經建會主委行政院副院長、總統府資政。

他的元配劉勤生2009年過世，徐立德在幾年後尋得第二春，先被媒體拍到與小他35歲的陳姓女音樂家當街親吻，2人沒多久就在2013年6月間結婚。但2人的婚姻維持不到2年，徐立德在2015年初就與陳女分居，並搬出住處轉與兒子居住。2016年底2人撕破臉，徐立德訴請離婚。

徐立德指出，2016年8月間陳女與父母發生糾紛，但陳女竟多次怪罪徐立德，還主動提出離婚之想法。同年12月間，陳女婚前之私事經父母批露見諸於媒體報導後，陳女就開始有自殘行為，並向徐立德情緒勒索。徐立德認為自己年老，難以承受，婚姻已生有破綻，故訴請離婚。

一審士林地院審理後，駁回徐立德離婚請求。上訴二審後，高院認為2人於2016年4月分居後，甚少互動，可知2人婚姻發生破綻後，均無積極維持婚姻之作為，已無回復之望，高院因此判准離婚。陳女上訴。

第三審最高法院審理後，認為徐立德主張自2015年初分居之情事遭陳女否認，但陳女又在二審時「自認」自「216年4月間」起未再與徐立德同住於三重住所，另外陳女也於2017年2月間委請律師寄發存證信函，其中記載徐立德於「2016年5月」離家，請他返回三重履行同居義務。到底雙方間分居時間點為何？陳女「自認」在訴訟中的效力如何？均有必要重新釐清。因此最高法院廢棄二審雙方離婚的判決，發回更審。

▼陳女曾出面召開記者會，公布與徐立德的對話以及贈送的禮物。（圖／記者邱中岳攝）