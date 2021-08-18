嬌妻坐月子獨哄寶寶　新手爸連夜抓賊未歸！同事曝心機重　　　　　

▲剛出獄的伍姓男子偷竊機車代步，到台中謀職 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名伍姓男子因為剛出獄，想到台中求職，但是沒有錢搭車，所以臨時在路邊偷了一部機車一路騎到台中，最後落網。不過這起案件差點釀出一起「家庭糾紛」，因為負責調帶的員警郭益廷才剛當新手爸爸12天，為了查案而沒有好好陪老婆做月子，讓老婆有點微詞，同事開玩笑說，是想要合理逃「包尿布工」的責任嗎？

一名蕭姓清潔工16日上午8點到派出所報案，表示在打掃時，放在旁邊的機車竟然被偷了，連同放在機車內的包包。員警郭益廷調閱監視器發現一名身穿白色汗衫、藍白拖，背著黑色行李袋的男子涉有重嫌，男子竊取機車後，一路往北跑，郭益廷調閱好幾百支的監視器，從高雄、台南、嘉義一路到200公里外的台中，發現竊賊最後落腳在台中豐原區的一家醫院附近。

▲剛出獄的伍姓男子偷竊機車代步，騎腳踏車到犯案地點 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警飛象過河，來到台中豐原埋伏，果然等到竊賊出現，將他逮捕。拿出監視器畫面佐證，他只能乖乖認罪！43歲的伍姓男子表示自己剛出獄，到台中找工作，沒有錢搭車只好偷機車。

而抓到伍姓竊賊的首功，就是調閱監視器的員警郭益廷，他在3日才剛升格當爸爸，在陪產假期間沒有好好陪老婆做月子，而在派出所調帶，還跑到台中抓人；據了解，這讓老婆有點「不能釋懷」，同事還說根本就是預謀「合理躲幫小嬰兒包尿布、餵奶、洗澡」的責任。

對此郭益廷只能苦笑！所長方哲維依是三寶爸，以過來人的經驗提醒「老婆懷孕、生子過程很辛苦，要快點回去安太座」。方哲維說：「太座月子做得好，以後家庭幸福日子沒煩惱」。分局長梁東山也允諾小嬰兒滿月時，一定會送上大禮，幫同仁把太座照顧好。

▲福德路派出所的員警郭益廷被同事笑「逃工」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）