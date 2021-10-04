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龍K之亂差點爆！博恩「1舉動自保」鄉民直誇猛：完全正確

▲博恩爆哭。（圖／翻攝自FACEBOOK／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

▲博恩2日發布道歉影片。（圖／翻攝自FACEBOOK／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

網搜小組／鄺郁庭報導

「龍K之亂」從9月底延燒至今，身為「薩泰爾」創辦人的博恩2日發布道歉影片，為此紛爭落下男兒淚，無奈直呼「老K為什麼不道歉？」兩邊說法成為網友f話題。就有人在PTT的Gossiping板上發文，認為博恩有1點做得很好，那就是有存好交涉紀錄，忍不住問卦「如果博恩沒存對話紀錄自保 484就被打爆了？」

這位網友文中表示，博恩在第一天風頭正烈的時候，就把他們和龍龍的交涉紀錄整理好，然後拍攝成影片，搭配資料一致對外說明。原PO就認為「雖然第一天風向強到快被打趴了，但是這個舉動很大程度的保護了自己」，真的避免了第一時間就被龍龍和其經紀公司打倒。

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▲▼博恩曝光和龍龍的對話。（圖／取自博恩公開的雲端空間）

▲博恩曝光和龍龍的對話。（圖／取自博恩公開的雲端空間）

原PO也分析，龍龍那邊先是約專訪，後來又有群眾聲量，可謂是來勢洶洶，一個沒處理好，就是「明末闖王李自成，攪亂中原給明朝致命一擊」的等級。

但現在看起來，還好博恩有「保留對話紀錄、事件時間序、堅持聯合聲明必須用印、寄存證信函」，不過也不禁為博恩冒冷汗「假如博恩方沒有保留上述自保手段，484第一天博恩STR就被群眾風向幹翻了？」

▲博恩爆哭。（圖／翻攝自FACEBOOK／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

▲鄉民大讚博恩有留對話紀錄很聰明，沒有的話大概「直接爆炸」。（圖／翻攝自FACEBOOK／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

貼文一出，其他人也紛紛留言，「防人之心不可無」、「還好不是打電話，是訊息」、「簡訊、line對話留著，真的是出社會基本的能力而已」、「這年頭對話紀錄一定要留阿」、「其實完全看得出來STR超防～打完電話還用訊息做meeting minutes，超明顯」、「是，應該早就對這經紀公司有所防範，才會這麼小心，看來結果是正確的」、「博恩這招真的猛，沒這手大概直接爆炸了。」

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