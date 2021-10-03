快訊／台中男陳屍客家文化園區停車場！民眾見躺車內不動嚇壞

▲台中客家文化園區停車場內，一名男子陳屍車內。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中東勢客家文化園區停車場3日下午發生一起驚悚案件！一名男子疑似在車內自殺，被民眾發現後嚇得趕緊報警。警消獲報趕抵現場，緊急破門搶救，但男子已明顯死亡。

警方調查，死者為62年次的張姓男子，家屬到案後表示，男子可能因為經濟因素而想不開，但詳細的事發原因仍有待調查釐清。

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