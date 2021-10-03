鍾南山：「至少八成人完成接種」大陸才可完全開放

▲鍾南山。（圖／翻攝自中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸工程院院士鍾南山日前受訪指出，至少80%甚至85%以上的民眾完成接種疫苗，大陸才可以完全開放。據大陸國家衛健委2日發布，截至2021年10月1日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗22億1220.6萬劑次。

據《南方人物周刊》報導，鍾南山認為，採取最嚴格的防控方法是不行的，對中國的負擔也很大，但病毒正在變，對付它的技術指導思想也要變。

被問到什麼時候大陸可完全開放，鍾南山認為，絕大多數人打了疫苗即至少80%甚至85%以上就可以，因為打針對預防新冠病毒，特別是預防重症方面有效，大多數受感染的患者會出現無感或只是很輕的感覺。

他指，新冠肺炎是世界性的疾病，要中國和全世界共同努力來戰勝它，要各國、特別是大國的傳染情況都比較低，接種疫苗的比例比較高，死亡率也降低下來，這樣的話才可以完全開放。

但他表示，現在遇到的一個問題是接種疫苗後，在半年以後預防效率會明顯下降。所以，現時需要研究如何加強疫苗的能力。

談到大陸疫情的處理，他認為，一個是加強社區的嚴防嚴控，另外一個很重要的是大量接種疫苗，對醫院來說，重點應放在「早發現、早診斷、早檢測、早治療」。