戶外口罩鬆綁就煞不住了　醫喊看這國現況：能戴口罩是種幸福

▲目前維持二級警戒，戶外一律要戴口罩。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中透露，今天（3日）將公布戶外口罩鬆綁措施。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，口罩強制令不能鬆的理由很簡單，Delta隨時可能漏進來，而Delta即使在戶外也是可能傳染啦，「去看看新加坡，你就會知道什麼叫能戴口罩是一種幸福。」

2日本土又「嘉玲」，沈政男在臉書說，那些說台灣不可能清零的人，他實在好奇，他們現在怎麼還敢提出防疫建議啊？竟有人說要持續廣篩，抓出黑數，才能讓民眾放心，這完全是文不對題了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男指出，也有人說，戶外空曠處為什麼要戴口罩？有感染證據嗎？在這裡：今年7月30日的澳洲海灘群聚就是戶外感染事件。

▼陳時中今將公布戶外口罩鬆綁措施。（圖／指揮中心提供）



沈政男說，今天說是即將宣布放寬口罩強制令，什麼空曠無人的地方可以不戴，試問，這對於活絡經濟有什麼幫助嗎？就只是疫情緩解以後，你就偷懶不想戴口罩罷了。

沈政男認為，空曠無人不必戴口罩以後，接下來你就會要求空曠但人不多不要戴，室內人不多不要戴，然後就通通不要戴了，這叫「敲門磚」效應，也就是當你鬆掉第一關，接下來就煞不住了。

沈政男表示，去看看新加坡，你就會知道什麼叫能戴口罩是一種幸福，因為當每日新增案例來到將近3000，你要大家戴口罩也來不及了；口罩強制令不能鬆的理由很簡單，Delta隨時可能漏進來，而Delta即使在戶外也是可能傳染啦！

►本文獲得沈政男醫師授權。