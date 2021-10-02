台南市第三屆公共工程優質獎出爐　水利局五項重大工程「4優1佳」

▲台南市第三屆公共工程優質獎評選結果公布，水利局得到「4優等1佳作」的豐碩成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實台南市長黃偉哲「3個提升、3個永續」施政策略中的「環境永續」，水利局積極推動並納入水環境精神於各項治水建設，台南市第三屆公共工程優質獎評選結果公布，水利局20件參獎案件脫穎而出，提報5項重大治水工程皆獲市府及評審委員一致肯定，得到「4優等1佳作」的豐碩成果。黃偉哲對水利團隊積極投入治水工程建設，又兼顧施工品質與生態永續表示讚許，將擇期嘉勉以資鼓勵。





水利局說明，「大灣排水治理工程」及「二仁溪下游河畔亮點及港尾溝溪滯洪池景觀營造計畫」獲評｢水利工程類組-優等獎｣，「大灣排水治理工程」於2018年3月26日開工至2020年6月19日完工，總投入經費達1億4500餘萬元。為解決永康區大灣排水周邊水患問題，從大灣路1102巷起至大灣排水終點新建護岸整治長度約1140公尺，堤後排水箱涵長度約929公尺，濬深河道長度2340公尺，以增加排洪功效。

另無償取得堤後農田水利署土地約4189平方公尺，設置堤後箱涵及抽水井，採用智慧防汛建置遠端監控影像及數據，隨時掌握水位及水閘門等防洪設施狀況。汛期時提供防汛搶險使用並分流大灣B幹線排水，有效紓緩崑山科大長期淹水問題；非汛期時防汛道路可提供民眾運動、散步及遊憩場域。另外，「二仁溪及港尾溝溪滯洪池景觀營造計畫」於2020年6月8日開工至2021年1月17日完工驗收合格，總投入經費達3300餘萬元。

仁德區港尾溝溪滯洪池位在港尾溝溪與二仁溪河川交會處，透過景觀營造計畫讓港尾溝溪滯洪池進而發揮兼具生物棲息環境及環境體驗場域的多功能價值。港尾溝溪滯洪池場域在台灣濕地保護聯盟長期的生態營造下，池畔生態日益豐富，藉由優化既有解說系統及意象導入，進一步整合整體場域之教育性，使港尾溝溪滯洪池兼具景觀、親水、休閒、生態等多目標功能，並成為扮演都市防洪保全與環境體驗的重要角色。

此外，「台南市安平水資源回收中心周邊廠站改善及美化｣及「喜樹抽水站應急抽水機組及附屬設施更新改善工程」獲評｢設施工程類組-優等獎｣，「安平水資中心周邊廠站改善及美化」工程是針對民生截流站及中正截流站之老舊外觀進行改善及美化，共投入4200萬元。考量運河沿線景觀，截流站體型塑成船艦停泊造型及採用銀白色亞克矽晶塗料，除改善防水功能更提升景觀性以吸引遊客目光。中正截流站旁亦特別保留既有稀有五梨跤植栽，以維持周邊生態豐多性。本案於2021年1月完工並驗收通過後，打開舊有截流站封閉圍牆，除可串聯運河環河街之水岸廊道，亦額外開放1600平方公尺之公共空間，另加強夜間照明設備，提供民眾舒適安全的休憩場所。至於「喜樹抽水站應急抽水機組及附屬設施更新改善工程」則於2021年5月完工，投入1500萬元，考量南區喜樹抽水站第5號機組老舊，及因應極端氣候型態影響，爭取抽水機組更新並提升抽水站的整體抽水能力以增加防洪能量。

最後，「鹽水溪七甲橋改建工程」獲評「土木工程類-佳作獎」，本工程於2021年4月竣工，共投入7100萬元。七甲橋位於鹽水溪歸仁、關廟交界，因梁底高及出水高不足，嚴重阻水而遭洪水淹沒成為防洪瓶頸，經市府積極爭取改建並更名為「湖七橋」。改建後橋梁抬升1.96公尺、橋寬拓寬為8.5公尺、橋長為88公尺，採用「變斷面鋼橋」降低兩岸梁深，平順銜接既有道路，大幅提升通水斷面，降低歸仁關廟淹水風險。

黃偉哲表示，諸如「港尾溝溪滯洪池」不僅只是治水防洪工程，亦兼具生物棲息環境、生態體驗場域及市民休閒遊憩場所等多重功能。水利局補充，後續推動的各項治水工程也將兼顧生態、景觀與遊憩等面向，共同打造大台南優質居住環境。