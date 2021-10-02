民進黨馬祖黨部推紀念高粱酒　限量海玻璃「向海致敬」

▲民進黨連江縣黨部推出「向海致敬」概念酒。（圖／翻攝自李問臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨連江縣黨部今年推出「向海致敬」42度東引高粱酒，與在地青年設計師合作，隨瓶贈送海邊撿拾的「馬祖海玻璃」，盼藉此讓大眾注意海漂廢棄物議題；黨部主委李問2日來台舉辦「向海致敬概念酒募資計畫」記者會，本國民眾只要捐款給黨部就有機會獲得，同時為了鼓勵民眾來馬祖玩，必須親自到位於南竿的連江縣黨部領取概念酒。

李問表示，馬祖黨部推出「向海致敬」概念酒，希望藉此推廣在地特產馬祖高粱，相較金門高粱更順口，另對於馬祖面臨嚴重的海漂垃圾問題，四鄉五島海口都能看到許多玻璃、保麗龍等廢棄物，這次募資計畫也結合海漂廢棄物議題，每瓶酒均贈送海邊撿拾的「馬祖海玻璃」，盼藉此關心海洋環境。

李問說，隨瓶附贈的1千片海玻璃，都是黨部同仁和設計師團隊在馬祖海灘撿拾的，不僅是為了恢復美麗海岸的淨灘行動，更是為了向海洋表達的敬意。

李問補充，馬祖也面臨中國大陸漁船越界捕魚的問題，例如漁民定置網經常因此被破壞，也恐釀疫情破口；另雖然去年《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》修法後，中國抽砂船盜採海砂情形減少，但偶爾仍會有小型抽砂船越界，可能造成「灰色地帶衝突」。

根據募資計畫，20歲以上本國籍民眾只要指定捐款民進黨連江縣黨部達一定金額以上 ，就可於2022年12月31日前至位於南竿的馬祖黨部親自領取此概念酒，民眾可以透過郵局劃撥、民進黨官網線上捐款或者親自至連江縣黨部捐款。

▲李問來台宣傳募資活動。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨連江縣黨部推出「向海致敬」概念酒。（圖／翻攝自李問臉書）

▲「向海致敬」概念酒隨瓶附贈海玻璃。（圖／翻攝自李問臉書）

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