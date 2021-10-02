雙鐵員工偷打莫德納！不符資格為何能預約　新北衛生局解答了

記者楊蕓／新北報導

雙鐵員工遭爆料，有42人插隊到高雄市聯合醫院施打莫德納第二劑，新北聯合醫院兩週前有遇過類似情況，不過經醫院檢核身份後並沒有施打。對於資格不符卻可以預約成功，是否醫院預約系統有漏洞，對此，衛生局長陳潤秋說明，醫院預約掛號系統無法與中央連結，導致掛號時無法檢核，因此施打前醫院會先核對身份，確認符合資格後才會施打。

莫德納疫苗第二劑目前只開放一至三類以及75歲以上長者接種，不過昨日爆出有雙鐵員工自稱是第三類「高接觸風險一線工作人員」，到高雄醫療院所打第二劑，有42人已接種。新北衛生局表示，聯合醫院2星期前有遇到類似情況，且多達10幾人，不過，經院方稽核身份後未通過，這些人也未施打成功。

陳潤秋2日在新北防疫記者會中說明，目前新北聯合醫院回報有碰到此狀況，但現場都有做嚴格檢核，由於這些人並沒有提出相關工作證明，因此沒有施打。至於資格不符卻可以預約成功，是否醫院系統有漏洞？陳潤秋表示，大部分醫院預約掛號系統沒辦法跟中央直接連結，因此掛號時無法檢核，取而代之的是醫院會有現場檢核機制，民眾到現場後必須提出工作證明或其他佐證，醫院才會讓他們施打，用這個方式來做把關。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）