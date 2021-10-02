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蔚來、小鵬9月交付量破萬！理想受晶片缺貨影響降至7千

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲小鵬汽車。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸造車新勢力蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車近日先後公布了9月的交付數據，其中，蔚來汽車重回交付量第一的寶座，交付量為10628輛；小鵬汽車位列第二名，交付量為10412輛；理想汽車以7094輛位居第三。

根據《澎湃新聞》報導，在三家新勢力車企中，蔚來汽車和小鵬汽車雙雙首次突破萬輛大關。業內認為，10000輛的月度交付量數據是造車新勢力的重要節點，遺憾的是，理想汽車暫時未能與蔚來、小鵬一同跨過這一門檻。

但從第三季度的交付量來看，三家車企的差距其實不大，其中小鵬汽車的累計交付輛最高。小鵬汽車交付25666輛，理想汽車交付25116輛，蔚來汽車交付24439輛。

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

從2021年前三個季度的累計交付量來看，蔚來仍佔據領先位置，蔚來汽車累計交付66395輛，小鵬汽車累計交付56404輛，理想汽車累計交付55270輛。

蔚來汽車方面曾於9月初表示，8月份新增訂單達到歷史新高，如果供應鏈的問題不進一步惡化，預計9月份的交付量可以再創月度交付紀錄。從目前的交付量數據來看，蔚來汽車的供應鏈問題已經得到了一定程度的緩解。

不過，蔚來汽車相關負責人也於近期表示，馬來西亞疫情對蔚來的影響還沒完全解除，「我們供應鏈團隊正在和供應商一道積極解決問題。」據其透露，蔚來汽車9月訂單量仍維持著強勁勢頭，只要供應鏈問題不進一步惡化，蔚來汽車第四季度交付量將實現正增長。

小鵬方面表示，9月15日第三款車型小鵬P5正式上市，在開售的24小時內，訂單量就超過了6000台。隨著小鵬P5的交付逐漸開啟，相信將會拉動小鵬汽車交付量的進一步提升。

理想汽車9月交付量受制於晶片供應短缺，相較8月的9433輛出現了環比25%的下滑。理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，「我們正在採取更多措施，以確保零部件的供應，希望盡可能地縮短用戶提車等待週期。」

▲小鵬汽車,廣州,自動停車。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：

新能源車蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車

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