寧德時代傳將在上海蓋新廠　位址緊鄰特斯拉超級工廠

▲寧德時代。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

《路透社》近日報導，大陸電池供應商寧德時代正計劃在上海新建一間大型汽車電池廠，位址緊鄰特斯拉位於上海的工廠。對於此消息，寧德時代表示不予置評。

《路透社》援引兩名知情人士消息，稱寧德時代的新工廠可能位於特斯拉上海浦東新區臨港工廠以南，將招聘5000名工人，生產CTC （cell-to-chassis）電池，預估年產能將達到80千兆瓦時。

報導提到，寧德時代正與特斯拉就更多合作進行談判，寧德時代希望迅速擴大與特斯拉的合作關係，目標是在將來成為特斯拉最大的電池供應商，提供半數特斯拉在全球範圍內用於電動汽車和屋頂儲能的電池。

▼特斯拉上海超級工廠。



消息人士還說，為了留住和招聘到員工，寧德時代也考慮在上海建立一個研究中心和一個全球銷售和運營中心。

不過，對於該消息，寧德時代表示不予置評。

根據寧德時代官網介紹，寧德時代成立於2011年，是新能源領域龍頭企業，總部地址位於中國福建，核心技術為動力和儲能電池領域,材料、電芯、電池系統、電池回收二次利用等全產業鏈研發及製造能力，主營業務專注於新能源汽車動力電池系統、儲能係統的研發、生產和銷售，致力於為全球新能源應用提供一流解決方案。