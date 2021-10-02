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今增10例境外移入「5人打過苗」　僅2人符合突破性感染！

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增10例COVID-19確定病例，均為境外移入，醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增個案有5人打過疫苗，其中2人符合突破性感染，其中英國籍男性與馬籍女性分別於6月、8月打過2劑BNT，印尼籍10多歲女性雖打過2劑科興，但因曾在5月確診，因此不符合突破性感染。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自尼加拉瓜(案16345)、日本(案16346)、泰國(案16347)、英國(2例，案16348、案16353)、印尼(案16349)、新加坡(案16350)、菲律賓(案16351)、索馬利蘭(案16352)及越南(案16354)入境，入境日介於今(2021)年9月17日至9月30日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,426,479例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,408,719例排除)，其中16,244例確診，分別為1,609例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

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2020年起累計843例COVID-19死亡病例，其中831例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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