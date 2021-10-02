世新大學下周恢復實體課惹議　校方：均依循指揮中心公告

▲世新大學下周起恢復實體授課。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情逐漸趨緩，世新大學日前在官網公告引述指揮中心9月27日公告，室內人數不受80人上限，且不限梅花／間隔座等，因此，10月4日起恢復實體課。該政策引發外界議論，因教育部公告的大學防疫指引至今尚未修正，也就是說，學校如要實體課，還是須符合室內社交距離每人2.25平方米，且人數上限80人。

世新日前公告，依據指揮中心9月27日發布的訊息，考量國內疫情趨緩且穩定控制，即日起逐步放寬防疫管制措施，包括室內人數不受80人上限，且不限梅花/間隔座，以及戶外活動不受300人限制等。本校因此決定自10月4日起，在符合相關防疫規範的前提下，恢復實體上課。至於因防疫、診療所需或有特殊重大理由而無法到校上課的學生，授課教師將兼採遠距授課方式輔助教學，直到學生能返校上課為止。

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根據指揮中心公告的放寬防疫管制措施，並未包含校園，因此，對於世新放寬實體課的人數限制，引起師生關注。世新大學副校長陳清河表示，學校公告均依循指揮中心指引，師生進入校園也是要實聯登錄、量測額溫、全程戴口罩及維持社交距離，且校長吳永乾也有傳訊息給教育部高教司長，學校會多注意校園防疫規範。

至於教育部9月7日所發布的開學指引，內容提到，學校如要採實體授課，應符合室內維持安全社交距離（2.25平方米／人）且人數上限80人；採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制；上課時師生應全程戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食；教室應保持通風良好及定時清消，否則要改採線上教學。

至於世新的新規定到底是否有違規？教育部表示，考量國內疫情趨緩，目前正滾動調整「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，調整後並經報請指揮中心同意，即通函各校配合辦理。而世新並無違反教育部上開指引規定，為避免外界誤解，已將公告內容「恢復全面實體上課」，修正為「恢復實體上課」。

