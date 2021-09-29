學生「年底前滿12歲」無法造冊打疫苗！指揮中心：以出生年為準

記者張乃文／台北報導

BNT疫苗校園接種自9月22日開打，北市議員耿葳28日在臉書PO文質疑，依中央規定學童必須是在2009年9月1日前出生的才符合造冊資格，但有不少家長陳情，孩子的生日在9月1日之後無法被造冊，而這樣的「疫苗孤兒」全台北市有高達6938人。對此，指揮中心回應，預約平台是以「出生年」來做意願登記，因此只要民國98年（2009年）出生者就可進行登記。

耿葳表示，透過台北市校務系統調閱2021年9月2日至12月31日期間滿12足歲的學童人數，發現全台北市共有6938人，「如果疫苗是戰略物資，學童接種疫苗是達到校園免疫的必要手段，那麼就不應該讓今年在9月1日後滿12足歲的孩子成為這一波的疫苗孤兒。」她盼北市府能向中央爭取，將今年12月31日前滿12足歲的學童納入下一階段造冊，並催促中央儘早讓疫苗到位，以利安排接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前是用出生年來區分，是否可上疫苗預約平台意願登記，而目前適用為民國98年出生者，因此民國98年9月1日後，事實上已經有7854人進行登記，沒有所謂98年9月2日後無法意願登記或預約。另外，在預約時，實際符合12歲就可預約BNT接種。