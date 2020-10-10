吳尊友：中國基本通過「十一黃金周」防疫大考

▲2020十一長假期間，北京雍和宮吸引大量遊客。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

大陸日前「十一黃金周」長假，從10月1日到8日一連8天，外界擔憂再次成為本土疫情的引爆點。對此，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說，「基本上可判定我們（中國大陸）經受住了大考」，惟還要再觀察10天左右，才可以做最後的判定。

他也在接受官媒《央視》訪談時提到，根據疫情形勢和實踐經驗，「逐步放開」是安全的，大陸各個學校可以考慮逐步放開、回歸正常秩序。

吳尊友說，黃金周是對疫情防控的一次大考。假期前，醫療體系曾作過初步判斷，國內老百姓接觸的環境中基本沒有病毒，遇到無症狀感染者的概率也極低，因此出現疫情的可能性非常小。

他表示，「我每天都在關注疫情報告，基本上可判定我們經受住了大考。」但他也提醒，新冠肺炎是有潛伏期的，還要再觀察10天左右才可以作最後的判定。

至於假期間，大陸電影院票房超過39.2億元人民幣，在最多僅能有75%售票率的限制下，創下史上第二高票房。吳尊友說，隨著疫情控制持續好轉，觀影風險會更低，安全係數更大，電影院上座率等可以考慮從75%到90%，到100%，循序漸進放開。

對於何時才能出國旅行，吳尊友則說，出國旅行一定要接受目的地國家的防控要求，旅行回來後也要能夠接受中國「7+7」的隔離措施。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。