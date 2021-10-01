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情財糾葛他撂人開戰！一槍打穿仇人手臂　同顆子彈竟轟死自己人

▲▼高雄槍擊案。（圖／記者翁進忠翻攝）

▲鳳翔公園去年3月30日爆發槍聲。（資料圖／ETtoday記者翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳳山區鳳翔公園去年3月30日爆發槍聲，林姓男子與王姓男子因有債務及感情糾紛，撂來友人「阿凱」助陣找王男談判，雙方一言不和打成一團，林開槍想要殺王男，但子彈卻貫穿王的身體，接著射到「阿凱」身上後死亡，林男事後不但得賠死者爸媽，也要賠王男16萬餘元。

判決指出，王男與林男不僅因女人有上感情糾紛，還有借款債務問題，雙方鬧得不愉快，去年3月30日，林男與朋友「阿凱」相約要找王男談判，雙方到場後開始打成一團，林男看情況不對，隨即拿出準備好的槍枝，準備要射擊王男。

不過王男發現後，兩人搶奪槍枝，子彈先貫穿王男的右臂後，接著又射到阿凱左後背部外側體內，導致他休克死亡。高雄地院審理時，法官認為林男有殺人不確定故意，依殺人罪判16年、褫奪公權8年，持有槍械罪判4年，可併科罰金8萬元，應執行刑共19年6月。他不服上訴，二審改判依過失致死罪4年6月，其他駁回，合併共8年2月。

而阿凱父母提民事告訴求償900多萬元，法官判林男應賠600萬餘元；王男也因受傷住院，依醫藥費、看護費等求償44萬餘元，但法官認為雙方糾紛鬧出人命，王男也要負擔5%責任，依損害程度判林要賠王男16萬餘元，可上訴。

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