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社會 社會焦點 保障人權

淫狼驚現大學校園！誆治療師按摩卻伸狼爪　短褲女驚喊不要...

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）
▲男子在校園性侵女子，被判3年8月他上訴最高法院後被駁回。（示意圖，非當事人／CFP）

記者洪靖宜／高雄報導

一名男子在大學校園看到一名見身著短褲，且行動不便的女大生，見她獨自一人，竟了起色心，還自稱「治療師」，以按摩為由，竟趁機侵犯女子私密處，被高雄高分院依妨害性自主罪判處3年8月徒刑，他不服上訴被駁回，檢察官將傳喚他到案執行。

阿義(化名)前年10月15日下午，到屏東某大學校區內餐廳附近，看到一名因患有腦性麻痺而雙腳肢體障礙行動不便的小祐(化名)，看她穿著短褲，阿義起了色心，以攙扶小祐到宿舍前椅子坐的機會，自稱是「治療師」，未經對方同意，開始按摩雙腿，小祐出聲拒絕但阿義完全不理會，看準她行動不便，難以求救、反抗，認有機可乘，竟還將手伸竟小祐的褲管內觸摸大腿內側及外陰部，更不顧小祐出手制止，但阿義仍用手指性侵得逞。

法院審理時，阿義辯稱：「我不知小祐身體有殘障，我是為了按摩腿部時，乘機將手指伸入她的陰道幾秒，她制止我時，我就停止了，我沒有施用強制手段，我不是強制性交」，但他承認乘機性交罪。

法官根據監視器畫面確實與小祐說法吻合，2020年10月間，屏東地院審結宣判，依強制性交罪，判處阿義有期徒刑7年，他不服上訴高雄高分院，合議庭法官改判3年8月徒刑。阿義仍然不服上訴，被最高法院駁回而定讞，將入監服刑。

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