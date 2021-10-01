男起酒瘋拿霰彈槍衝市場！他氣PUPU嗆：鹽酥雞攤音樂放太大聲

記者黃宥寧／台北報導

北市士林分局30日晚間接獲民眾報案，指稱在承德路上福華市場內有男子持長槍滋事，警方獲報出動快打警力。到場後，發現葉姓男子渾身散發酒氣在現場叫囂，警方當場將他壓制並逮捕，他疑不爽市場內鹽酥雞店家音樂放得太大聲，與人起口角吵輸，才返家持槍示威。全案訊後，依違反槍砲彈藥條例、恐嚇危安移送士林地檢署偵辦。

▲酒醉男持「改造滾輪式霰彈槍」滋事，辯稱鹽酥雞攤音樂放太大聲。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林分局指出，52歲葉姓男子昨（30）日晚間與鹽酥雞店老闆小酌，孰料突然起口角，開始在現場鬧，開在旁邊的燒烤店曹姓老闆見2人起爭執，怕越鬧越大，上前阻止，沒想到葉男竟返回家中拿改造滾輪式霰彈槍前往市場威嚇燒烤店老闆，一下公親變事主，路過民眾嚇到趕緊報警。

▼酒醉男持「改造滾輪式霰彈槍」滋事，士林警迅速查辦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，葉姓男子有毒品前科，是轄區治安顧慮人口，過去以往常在轄區滋事，是地方頭痛人物，2013年曾被查獲私藏子彈，他昨日晚間持的改造滾輪式霰彈槍裡面並沒有裝子彈。

葉男問訊時，辯稱「我不爽鹽酥雞攤販音樂放太大聲」同時否認槍枝是他的，問訊到一半突然喊頭痛，警方只好戒護他到醫院救治；由於葉男否認槍支為他所有，更不肯仔細交代他爆氣持槍原因，警方表示將會等他身體好些再進行筆錄，詢後將依違反槍砲彈藥條例、刑法恐嚇危安罪嫌，移送士林地檢署偵辦。



對此，士林分局呼籲不法份子勿逞兇鬥狠，任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸，警方將賡續執行各式掃蕩勤務打擊暴力犯罪之決心，維護社會治安。