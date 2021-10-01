1000元「買到藍眼淚小卷」噴螢光　她傻：明明煮熟了！網驚很珍貴

▲小卷夜晚散發螢光，嚇壞原PO了！（圖／翻攝臉書社團家常菜）

網搜小組／劉維榛報導

藍眼淚上桌？一名女網友透露，日前花了1000元買了2盒「冷凍小卷」，實際上早已煮熟，因此退冰烹煮就可鮮味上桌，豈料，晚上廚房暗黑一片，小卷竟發出螢光光芒，嚇得原PO一度打算丟掉，結果真相長知識，內行大讚，「以為只有日本才有 這很珍貴哦！能抓的季節很短！」

一名女網友在臉書公開社團《家常菜》驚訝表示，上（9）月28日去市場買了2盒澎湖已煮熟的「冷凍小卷」，返家後，便把小卷放置在盤裡。

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豈料晚上廚房漆黑一片，原PO赫見小卷呈現螢光色，嚇得她上網查資料，卻沒有類似資訊，因此求助內行人「這可以吃嗎？熟的還發光！」

照片曝光後，一票網友歪樓回應，「藍色的眼淚」、「不用去馬祖看藍眼淚了」、「是熟的，還會發光實在很神奇」、「這敢吃嗎」、「這插電的吧」、「餐桌上的藍眼淚」、「為了安全，去驗一下吧」、「會不會買到那包其實沒煮」、「吃了會變螢光棒」、「不能吃，早聽過有人加螢光劑保鮮」。

▲網友長知識了！（圖／翻攝臉書社團家常菜）



留言串中，有吃貨大讚賺到了，「正常，妳買到的是螢烏賊」、「螢烏賊呢，很珍貴」、「螢烏賊～生吃很好吃耶」、「夠新鮮才會這樣」、「澎湖也有哦！我以為只有日本才有 這很珍貴哦！能抓的季節很短」、「螢烏賊啊，日本生吃比較多」。

事後，原PO直呼長知識了，「差點浪費好食物，本來要倒掉，想說還有一盒半而且要500元」，她接著自嘲，另一小卷等晚上下班再關燈，「來個螢光晚餐！」