染疫肺纖維化自己好？醫貼照片曝：8個月後仍一片白「要等到哪時」

▲醫師指出，有染疫重症者出現肺纖維化問題，但等了8個月完全沒有改善。（圖／醫師蘇一峰提供）

記者張乃文／綜合報導

台灣先前本土疫情累計萬名確診個案，根據臨床觀察，有8成痊癒者會有「肺纖維化」問題。後續情況，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼出一張照片指出，有重症患者等了8個月，但肺纖維化完全沒改善，甚至持續氣切，需要使用氧氣。

蘇一峰提到，有些人主張肺炎重症後產生的肺纖維化，讓病人等看看，「說不定自己會好」。但他指出，近期門診就有一位重症肺炎患者，使用ECMO救回一命，而這位病患等了8個月「肺纖維化完全沒有改善」，且持續氣切需要使用氧氣。

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蘇一峰直指，「所以要等到哪時才能治療呢？」重點應是把握黃金時間，逆轉肺纖維化。醫師認為，新冠肺炎痊癒者產生肺纖維化的情況非常常見，必須考慮及早介入治療，避免一輩子人生黑白失去希望。

蘇一峰日前就曾PO出刺胳針Lancet刊登的最新研究表示，「COVID－19留下的肺損傷，毛玻璃狀變化會消失，但是肺纖維化會留下來！」若只是觀察未介入治療，肺纖維化不會改善。他指出，許多新冠肺炎確診者痊癒後都會出現肺纖維化，而有部分醫師認為其可繼續觀察，可能會自然改善而消失，但《刺胳針》刊登一篇來自中國的最新研究，在針對一千多位確診後痊癒者追蹤1年期間發現，新冠病毒導致肺損傷，毛玻璃狀（GGO）變化會消失，但肺纖維化改善程度很低，甚至越來越嚴重。

有關新冠肺炎肺纖維化情況，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳回應，中重度病人復原後會有肺纖維化的狀況，確實有看到部分這樣的情形，若相關問題還沒緩解，也會做後續門診追蹤。