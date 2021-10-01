　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

染疫肺纖維化自己好？醫貼照片曝：8個月後仍一片白「要等到哪時」

▲▼醫師指出，有染疫重症者出現肺纖維化問題，但等了8個月完全沒有改善。（圖／醫師蘇一峰提供）

▲醫師指出，有染疫重症者出現肺纖維化問題，但等了8個月完全沒有改善。（圖／醫師蘇一峰提供）

記者張乃文／綜合報導

台灣先前本土疫情累計萬名確診個案，根據臨床觀察，有8成痊癒者會有「肺纖維化」問題。後續情況，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰在臉書貼出一張照片指出，有重症患者等了8個月，但肺纖維化完全沒改善，甚至持續氣切，需要使用氧氣。

蘇一峰提到，有些人主張肺炎重症後產生的肺纖維化，讓病人等看看，「說不定自己會好」。但他指出，近期門診就有一位重症肺炎患者，使用ECMO救回一命，而這位病患等了8個月「肺纖維化完全沒有改善」，且持續氣切需要使用氧氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰直指，「所以要等到哪時才能治療呢？」重點應是把握黃金時間，逆轉肺纖維化。醫師認為，新冠肺炎痊癒者產生肺纖維化的情況非常常見，必須考慮及早介入治療，避免一輩子人生黑白失去希望。

蘇一峰日前就曾PO出刺胳針Lancet刊登的最新研究表示，「COVID－19留下的肺損傷，毛玻璃狀變化會消失，但是肺纖維化會留下來！」若只是觀察未介入治療，肺纖維化不會改善。他指出，許多新冠肺炎確診者痊癒後都會出現肺纖維化，而有部分醫師認為其可繼續觀察，可能會自然改善而消失，但《刺胳針》刊登一篇來自中國的最新研究，在針對一千多位確診後痊癒者追蹤1年期間發現，新冠病毒導致肺損傷，毛玻璃狀（GGO）變化會消失，但肺纖維化改善程度很低，甚至越來越嚴重。

有關新冠肺炎肺纖維化情況，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳回應，中重度病人復原後會有肺纖維化的狀況，確實有看到部分這樣的情形，若相關問題還沒緩解，也會做後續門診追蹤。

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
付1萬可內射！　正妹App約砲結果虧翻
毒梟「恐怖處決」影片曝！20人被綁跪地　棄屍市長辦公室外
八點檔男星突爆喜訊！　秘婚圈外女友喊：終於輪到我
Toyz全身脫光受檢進牢房！　看守所狀況曝光
麥當勞雞塊買1送1！　foodpanda「10月優惠碼」一次
快訊／日本真子公主婚期決定了！　日期曝光
陳秋實前往武漢後消失　1年後突現身徐曉冬直播

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

眼科名醫陳珊霓控遭打壓！白色巨塔彰基掀風暴　3091字公開信曝

大學生交友「比高中寂寞好多！」　老鳥3點被推爆：超級中肯

LIVE／今BNT再到貨「施打對象擴大」？陳時中最新說明

麥當勞雞塊、那堤全買1送1！foodpanda「10月超殺優惠碼」一次看

金門今普發3000元振興券　他一人爽領23份「捧走69000元」

等不到新冠第二劑「先打流感疫苗」　醫：可降低24%重症風險

櫻桃小丸子快閃店登場！8大世界知名景點打卡牆、千款周邊粉絲必收

「海陸護理師」再出動幫大咖打疫苗　自曝「25年沒換過工作」

歡慶雙十國慶！　太平山、阿里山等13處國家森林遊樂區半票優惠

北市28萬本國小練習本爆「有刺鼻異味」　教育局今公布檢驗結果

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

眼科名醫陳珊霓控遭打壓！白色巨塔彰基掀風暴　3091字公開信曝

大學生交友「比高中寂寞好多！」　老鳥3點被推爆：超級中肯

LIVE／今BNT再到貨「施打對象擴大」？陳時中最新說明

麥當勞雞塊、那堤全買1送1！foodpanda「10月超殺優惠碼」一次看

金門今普發3000元振興券　他一人爽領23份「捧走69000元」

等不到新冠第二劑「先打流感疫苗」　醫：可降低24%重症風險

櫻桃小丸子快閃店登場！8大世界知名景點打卡牆、千款周邊粉絲必收

「海陸護理師」再出動幫大咖打疫苗　自曝「25年沒換過工作」

歡慶雙十國慶！　太平山、阿里山等13處國家森林遊樂區半票優惠

北市28萬本國小練習本爆「有刺鼻異味」　教育局今公布檢驗結果

盧廣仲爆遭知名導演「騎車撞飛」！　全身都是傷「滿身鮮血」畫面曝光

眼科名醫陳珊霓控遭打壓！白色巨塔彰基掀風暴　3091字公開信曝

高雄餐酒館偷跑嗨唱　員警突襲！店家嚇壞跳針：我們沒有營業

立陶宛國家隊巨塔了來了！　中鋒庫薩斯加盟高雄海神

快訊／南投鳥嘴潭工安意外！工人跌落5米深水管　頭部重創命危

駕駛座底下藏「金牛座」！遭警攔查還想跑　副駕身份意外曝光

小秋田犬養1年暴風式成長！　民眾見本尊嚇到：以為遇到熊

日本緊急事態宣言「全數解除」　防疫限制階段性開放

2021網紅調查兩樣情　IG臉書網紅增加、YouTuber減少1成

鳳梨嘉義街頭「巧遇天團男神」！　合照太晃網笑翻：興奮到模糊

生活熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

焦糖打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

外送員送餐「湯麵甩地上」　台北男傻眼

十月「交通民生8大新制」一次看　多做這件事賺5千元

控制狂？3星座越愛你越想管你

「板橋→台北→南港」為何搭高鐵？神人曝2原因

Toyz辣女友超硬背景曝　一通電話嚇歪友人

龍龍遭老K霸凌　網「1段話諷刺報應」她含淚回應

更多熱門

相關新聞

雙城論壇辦不辦？柯文哲好頭痛

雙城論壇辦不辦？柯文哲好頭痛

每年固定由台北市、上海市輪流主辦的「台北上海雙城論壇」，受到疫情影響，去年已經改為線上視訊的模式，今年能否如期舉辦、舉辦方式等，備受外界關注。對此，台北市長柯文哲坦言，辦了被抹紅、不辦怪怪的，「的確是頭痛問題，我正在想」。

北市證實疫苗不足　10月5日後恐無疫苗打

北市證實疫苗不足　10月5日後恐無疫苗打

拒絕見陳時中　柯文哲酸「3+11解釋有問題」

拒絕見陳時中　柯文哲酸「3+11解釋有問題」

美國聯合航空開除320名未接種員工

美國聯合航空開除320名未接種員工

十年磨一劍！超強單株抗體問世　馬徹看台灣「疫情現況」

十年磨一劍！超強單株抗體問世　馬徹看台灣「疫情現況」

關鍵字：

肺纖維化新冠肺炎蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

焦糖打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

《玩很大》疑找到「黑隊隊長」！

地下戀情7年因罰單曝光　女大生焦慮求助

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面