再批立院違反程序正義　費鴻泰：國民黨團的杯葛是「逼不得已」

實習記者張鈞量／台北報導

立法院1日再邀行政院長蘇貞昌施政總質詢，卻遭國民黨第四度佔領議會、杯葛議事。國民黨立委費鴻泰於9時34分發言解釋這次行動，訴求是希望行政院、指揮中心跟國人道歉，並批評杯葛行動中立法院多次違反程序正義「我們為民主、程序正義而戰」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨佔議場 費鴻泰發言抗議程序不公。（圖／記者屠惠剛攝）



費鴻泰表示，國民黨的訴求非常簡單，五月中3+11諾富特破口讓台灣冤死八百多人，台灣的百業、服務業蕭條，現在很多人沒有工作，我們希望行政院、指揮中心對八百多條冤魂道歉，訴求就這麼簡單「3+11跟大家講清楚，跟國人道歉」。

費鴻泰質疑，禮拜二早上發現， 國民黨立委7點以前都排在正門口，當國民黨立委陳玉珍、國民黨立委李德維進來時，主席台、官員席次已坐滿民進黨委員「他們是從天而降嗎？」。

費鴻泰批評，星期三調閱錄影帶發現立法院議事不公，7點開門，6點58分立院秘書長、總務處長在後門，59分59秒門打開，民進黨進來將近20位議員，差了15秒鐘正門才打開「曾幾何時立法院秘書長有去歡迎過任何一個時間的立委進來？」、「請立法院秘書長給大家做一個交代」。

費鴻泰強調，禮拜二下午時，總質詢依慣例，按照立法院職權行使法第19條，前一天各黨團要確定隔天立委質詢的時間，如果要去動，應該要之前動，哪有當天去動這個表，「讓陳玉珍跟我喪失質詢機會」。

費鴻泰認為，民進黨立委蔡其昌議事不公、質詢程序完全違法，他們引用立法院職權行使法的第29條說可以換，「你去看看第29條是什麼，那是牽涉到討論事項，我們現在引用的第19條那是指質詢」。

費鴻泰據此批評，立法院議事人員，從秘書長開始程序不完整、程序不守法、議事不公，「當程序不存在、行政不中立，立法院會有民主嗎？只要我執政我愛幹嘛就幹嘛，這不是民主是獨裁」，所以今天國民黨團要求，由院長給社會一個交代跟國人道歉。他強調，國民黨團做的事情，是逼不得已的，「我們為民主而戰、我們為正義而戰、我們為程序正義而戰」。