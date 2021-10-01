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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團今祭195案海戰術杯葛　柯建銘喊話：朱立倫要放任？

▲▼立法院院會 國民黨團佔議場。（圖／記：者屠惠剛攝）

▲國民黨立委今天上午7點率先進入議場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院1日再邀行政院長蘇貞昌進行施政總質詢，國民黨團昨天下午開始固守徹夜排班，今天上午7點率先進入議場，祭出195案的「案海戰術」進行表決大戰；民進黨團總召柯建銘受訪說，國民黨團開議以來一路杯葛，並向新任國民黨主席朱立倫喊話：「這是你要的立法院嗎？你要放縱你的黨團如此破壞議事規則嗎？」

國民黨團成員今天上午7點率先進入議場，排排坐進官員席備戰，並提出195案增列報告事項，內容觸及「3+11」、缺電、學習歷程檔案遺失等議題；柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長黃世杰今天上午8點20分左右先赴議場「探班」與國民黨立委打招呼。

柯建銘今天上午受訪說，國民黨團從立法院開議開始就一路杯葛，今天改用案海戰術，對民進黨團來說，就是照程序走，民進黨團會尊重他們的提案，同時呼籲朱立倫回應，「這是你要的立法院嗎？你要放縱你的黨團如此破壞議事規則，不質詢難道對得起你的選民嗎？」

柯建銘說，國民黨要不要維護國會的尊嚴、遵循國家憲政制度？總體來說，面對立法院的僵局，當然要談、要協商，大家談清楚，到底要不要質詢，倘若國民黨團說要拋棄質詢，民進黨團也尊重。

柯建銘並指，明年度中央政府總預算案還沒有付委，也需要質詢，加上攸關振興五倍券的紓困振興追加預算案也在委員會，還有很多國家重大制度及法案待審，呼籲國民黨團懸崖勒馬。

此外，國民黨團書記長陳玉珍今天上午受訪說，國民黨團不容許民進黨團「只會在那裡武鬥」的批評，因此提出195案民眾關心的提案，呼籲對於國人關心的重大議題，一定要有所回應，「今天就是要問好問滿，民進黨團不要剝奪國民黨團的機會」。

據了解，國民黨團提出的增列討論事項內容包含「3+11」、議事不公、台電跳電和缺電議題、國防預算、鳳梨釋迦禁止出口到中國、學習歷程遺失、縣市合併檢討、離岸風電國產化跳票、不在籍投票、加入CTPPP、強制治療與刑事處法區隔等案。

▲▼立法院院會 國民黨團守住議場大門 黨鞭費鴻泰 陳玉珍 與黨籍立委沙盤推演。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團從昨天下午就開始徹夜排班，固守議場大門。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：

柯建銘陳玉珍朱立倫國民黨民進黨

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