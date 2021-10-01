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史上最美小米Civi手機　開賣5分鐘破8.6億元

記者黃翊婷／綜合報導

小米Xiaomi Civi全新系列手機專攻女性市場，號稱是史上最漂亮、天生就好看的手機。9月30日上午10時首賣，沒想到才僅僅過了5分鐘，全通路銷售額就突破人民幣2億元（約新台幣8.6億元）！

小米Xiaomi Civi全新系列手機。（圖／翻攝自微博／Cici_老魏）

▲魏思琪在微博PO文報喜，小米Civi首賣5分鐘全通路銷售額突破人民幣2億元。（圖／翻攝自微博／Cici_老魏，下同）

小米Civi產品經理魏思琪9月30日上午10時37分在微博曬出成績單，「剛剛聽銷售的同學說，小米Civi首賣5分鐘全通路銷售額破了2億元（人民幣，以下金額皆同），很開心，迫不及待分享給大家。感謝大家的認可和信任，馬上十一了，也歡迎更多的朋友去身邊的小米之家，親手摸一摸，自拍一下試試，相信它會給你意想不到的驚喜。」

據了解，小米Civi號稱是史上最漂亮、天生就好看的一款手機，主要專攻女性市場，在外觀設計方面，首次引入絲絨AG工藝，自帶閃鑽效果，僅6.98mm厚度，重量約166g，十分輕盈；採用6.55 吋3D曲面OLED螢幕，搭載高通驍龍778G處理器，通過中國泰爾實驗室36個月抗老化認證，影像方面則配備3200萬畫素的前鏡頭，還支援AF自動對焦。

目前共有3個容量版本可以選擇，分別為8GB＋128GB版2599元（約新台幣1.1萬元）、8GB＋256GB版2899元（約新台幣1.2萬元）、12GB＋256GB版3199元（約新台幣1.3萬元）。

▼魏思琪最喜歡黑色的小米Civi。

小米Xiaomi Civi全新系列手機。（圖／翻攝自微博／Cici_老魏）

小米Xiaomi Civi全新系列手機。（圖／翻攝自微博／Cici_老魏）

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