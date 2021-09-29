小米掃拖機器人2「加壓拖地」飯粒都能清　要價不到7千元

▲小米在台發表旗下最新掃拖機器人2與2 Pro。（圖／小米提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

大陸品牌小米今（9／29）在台發表旗下最新款「掃拖機器人2」與「掃拖機器人 2 Pro」，強調升級「加壓拖地」功能，小孩掉的飯粒或寵物的口水都能抹除，且續航力增加至110分鐘，一次加水就可拖45坪大範圍空間，售價7,495元起，早鳥價更不到7,000元。

▲小米掃拖機器人2強調拖地功能升級，8.1公分的機身可進入沙發下方的狹窄空隙。

小米今在台灣發表旗下最新平板電腦Xiaomi Pad 5，售價不到萬元，並同時發表旗下也以高CP值熱賣的掃拖機器人最新款「掃拖機器人2」與「掃拖機器人 2 Pro」，強調拖地清潔功能再升級，掃地機器人2號稱小孩掉的飯粒或寵物的口水都能輕鬆抹除，內建4種速度的吸力模式，使用者可依據地板材質、髒污程度進行彈性調整。

▲小米掃拖機器人2清掃時還可跨越門檻、地毯等達2公分的障礙物。

而將於11月推出的「小米掃拖機器人 2 Pro」則配備全覆蓋式高頻率聲波震動拖把，每分鐘可震動高達10,000次，提升拖布與地面的覆蓋率，且可模擬從左到右的重複手動清潔擦拭動作，強調能有效清除咖啡、醬油等頑固髒汙，並搭載新一代LDS雷射導航系統，規劃與記憶家中各樓層地圖，且具備地點記憶能力，不論移動到何處都能自行定位；充電後也可從先前停下的地方繼續清潔。

▲小米掃拖機器人2 Pro提供黑色款，且可繪製不同樓層地圖，透天厝一台就夠。

小米掃拖機器人2售價新台幣7,495元，9／29晚上8點於小米商城mi.com開放預購，9／29至10／7期間預購即享早鳥價6,995元。小米掃拖機器人2將於10／8起全通路開賣；小米掃拖機器人2 Pro提供黑、白兩種顏色，售價新台幣9,495元，將於11月中上旬開賣。